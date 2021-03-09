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Московский листок

В Госдуме предложили сажать россиян в тюрьму за фейки о росте цен

Опубликовано 09.03.2021 в разделе комментариев 0

единая россия госдума закон фейки о росте цен
В Госдуме предложили сажать россиян в тюрьму за фейки о росте цен

Депутат Госдумы от "Единой России" Анатолий Выборный предложил ввести уголовную ответственность за фейки о росте цен на социально значимые товары. Как пишет газета "Известия", речь идет о наказании за искусственное создание панического спроса на базовые группы продуктов — мясо, рыба, яйца, сахар, масло - и распространение "умышленных ценовых фейков", провоцирующих резкий скачок цен на эти товары.

По словам Выборного, недобросовестные продавцы размещают фейки для создания ажиотажа вокруг товара, после чего поднимают на него цены из-за высокого спроса.

"Наживаться на кризисе - цинично. А зарабатывать на умышленном распространении заведомо ложных и недостоверных сведений - не только цинично, но и преступно. И это должно караться по закону", - пояснил Выборный. По его словам, "наказывать нужно тех, кто запускает фейки, а не тех, кто их репостит".

Депутат предложил предусмотреть за распространение такой информации штрафы для физических лиц от 200 до 500 тысяч рублей или лишение свободы на срок до трех лет, для юридических лиц — от 500 до 800 тысяч рублей. Предполагается, что соответствующую поправку внесут в статью 185.3 Уголовного кодекса РФ "Манипулирование рынком". В ближайшее время законопроект планируется внести в Госдуму.

 



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