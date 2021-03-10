Школьный советник по митингам

Позвольте представиться: завуч по воспитательной работе в московской средней общеобразовательной школе №569 в 1986-1987 годах. Трудовой книжки на руках нет, так что могу ошибиться на год-другой вперед или назад.

То есть почти сорок лет назад такая должность в наших школах уже была.

Что я делала? КВНы организовывала, и уморительная стенгазета у нас выходила раз в неделю (вывешивали на первом этаже у столовой, делал дежурный класс), и дни самоуправления были, и в трудовой лагерь я со старшими классами ездила аж в Сальскую степь, и дискотеки проводили, и Новый год, и День учителя, не говоря уж о последнем звонке... да много всего. Дети обычно молодых учителей любят, к тому же всякие комсомольские дела у них уже в печёнках сидели, а тут можно было и подурить, и по душам поговорить. Мы до сих пор общаемся, у некоторых внуки уже...

Сегодня читаю: «С 1 марта в рамках федерального проекта «Патриотическое воспитание граждан Российской Федерации» в штатное расписание школ вводят должность советников директоров по воспитанию. Согласно комментарию Министерства просвещения РФ, пилотный проект будет запущен в 10 регионах: Брянской, Вологодской, Калининградской, Нижегородской, Омской, Сахалинской, Тюменской, Челябинской областях, а также в Севастополе и Ставропольском крае».

Любопытен критерий отбора будущих советников: ими станут как действующие педагоги, так и молодые выпускники педагогических вузов, которые «говорят со школьниками на одном языке».

Оказывается, уже состоялся конкурс желающих стать советниками по воспитанию. 21 марта объявят победителей, потом их отправят в Артек. Весна в Гурзуфе, ммм... Но нет, тут другое: их там будут учить «вовлекать детей в юнармейские проекты», «способствовать воспитанию личности на основе духовно-нравственных традиций» и «усиливать интерес школьников к образовательному процессу».

Платить им будут, по слухам, по 15 тыщ. Да-да, за это самое способствование воспитанию на основе, вовлечение и усиление — такие вот невеликие деньги. А с другой стороны — чего они делать-то будут? Объяснять, почему нельзя на митинги за Навального ходить? Смартфоны отбирать? Учить собирать автомат Калашникова? Агитировать за прививки? При этом «говорить со школьниками на одном языке» — кстати, ужасно смешно звучит, не находите?

А классные руководители зачем? А те же завучи по воспитательной работе (вроде их не отменяли)? Да и не сироты наши ученики в большинстве своем, это же типа в первую очередь родительская, семейная забота — воспитание?

Бред какой-то, ей-Богу.