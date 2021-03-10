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Московский листок

За незаконную агитацию - штраф! А надо расстрел

Опубликовано 10.03.2021 в разделе комментариев 0

путин выборы навальный кремль
За незаконную агитацию - штраф! А надо расстрел

Путин подписал закон об увеличении штрафов за незаконную агитацию. Нарушившим закон физлицам придется заплатить от 5 до 20 тысяч рублей вместо 1-1,5 тысячи. Штраф для должностных лиц увеличивается от 2-5 тысяч до 30-50 тысяч рублей, а для юридических лиц — до 100-500 тысяч вместо 20-100.

Эх! Надо бы еще прописать в законе, чтоб мандата лишать за неправильную агитацию. А то как - выбрали его, понимаешь, депутатом. а у него листовки не той системы! Или того хуже - из-за рубежа...

И что, заплатит штраф - и в депутаты?!

Нет, надо выявлять и наказывать. Выбрали, скажем, какого Навального или Соболь депутатом, а тут специальная комиссия рассмотрит ихнюю агитацию, и признает - не соответствует! И тут уж все по закону - сдай мандат, и ступай на нары, досиживать. Ответственность должна быть, вот что!

У нас ведь за фальсификацию выборов реальный срок положен? Положен! Люди стараются, считают голоса, работают с бюллетенями, а им - раз, и тюрьма!

А тут агитируют, понимаешь, как хотят - и ничего, какой-то штраф! Сажать надо, и надолго. В идеале - расстреливать из поганого ружья.

А.Б.



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