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Московский листок

И "Фитиль" сперли!

Опубликовано 10.03.2021 автором в разделе комментариев 1

кино москва ссср

1989 год. Сюжеты "Глухая защита", "Азовская бяка", "Стенка на стенку". По содержанию сюжетов видно, что в ту пору поздней перестройки казалось, что главное в экономике - это самостоятельность предприятий. Дайте заводам и фабрикам свободу - и заживем. Ну вот, зажили.

А вообще-то я разместил это журнал еще и для того, чтобы поговорить об авторском праве.

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Вообще-то, все больше у меня крадут «Фарс-мажор». В смысле, название этой программы. Тут и издательство "Эксмо" с книгой Колесникова, и некий театр Наций, руководимый доверенным лицом президента Мироновым, и еще много других коллективов и частных лиц. Просто жуть – творческие люди, а фантазии никакой, даже названия придумать не могут! Но к этому я привык и почти не реагирую. А на сей раз сперли мой «Фитиль», а это что-то новенькое.

Правда, временами мои сюжеты целиком вставляют в разные неведомые мне сборники – но это ладно, хотя авторское право и тут никто не отменял. А на этот раз просто взяли и без спросу сперли кадры из моего документального сюжета «Азовская бяка» («Фитиль» №319). Причем, все эти кадры я отлично помню, потому что наша поездочка на комбинат детского питания в Волгоград с замечательным режиссёром ЦСДФ Георгием Голубовым получилась довольно запоминающейся. Местные власти встретили нас без радости, мешали как могли, так что все украденные из сюжета планы дались нам с большим трудом.

А теперь позвольте представить вам плагиатора – это канал ОТР, передача «Среда обитания», сюжет про детское питание. Аплодисменты! Сюжетик, замечу, довольно средний, на научпоп не тянет, так, средней руки джинса: «На производстве детского питания всё перерабатываемое сырье только высшей категории, оно проходит проверку качества в лаборатории, бла-бла-бла…» А я, между прочим, как раз напротив снимал сюжет о всякой химии в детских баночках. Посмотрите, «Фитиль» с этим сюжетом прилагаю.

А главное, я совершенно точно помню, что за разрешением использовать кадры из «Фитиля» - как положено со ссылкой на первоисточник и все такое, - никто ко мне, как к правообладателю, не обращался.

И не надо мне парить, что, мол, статья 1274 ГК РФ разрешает свободное использование произведения без согласия автора и без выплаты вознаграждения в научных, информационных или там учебных целях. Никаких таких целей я в программе не обнаружил, а если и так – указание имени автора и источника заимствования все равно обязательно. В общем, некрасиво, коллеги, получается. Незаконное использование объекта авторского права, совершенное организованной группой лиц по предварительному сговору, ст.146 УК РФ.

А самое смешное то, что возглавляет канал ОТР, беспардонно укравший у меня фитилевские кадры, тот самый тов. Лысенко, который когда-то возглавлял ОРТ и при этом старательно выдавливал из эфира мой «Фарс-мажор» - тот самый, который крадут у меня уже тридцать лет. Впрочем, ничего другого от этого товарища я и не ожидал.



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Всего комментариев к статье: 1
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(без названия)
Андрэ написал 10.03.2021 09:49
Оказывается еще не все сперли. Скребут по сусекам.
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