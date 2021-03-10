Преданная революция 2020

Для меня без всякого сомнения совершенно ясно, что кремлёвская хунта должна нести уголовную ответственность за убийство сотен тысяч граждан России в прошедший год. Избыточная смертность в России с апреля и по 31 декабря составила 358 тысяч человек.

Напомню: катастрофа с эпидемией ковид началась в марте 2020! А к началу февраля 2021 Россия вышла на первое место в мире по числу смертей на 100 тысяч населения. Тем самым, цифры чисто «ковидного» года будут более страшные.

Данная катастрофа была бы существенно мягче, если бы преступная кремлёвская ОПГ не провела так называемую оптимизацию медицины, уничтожив сотни больниц, сократив тысячи врачей, медсестёр и иного персонала. Всё это сопровождалось репрессиями в отношении как работников медицины, так и общественных активистов, пытавшихся взывать к голосу разума, предупреждая, что данные действия либеральной оптимизации приведут к катастрофе и многочисленным смертям.

И на мой взгляд тут важно понимать, что основной удар путинские реформаторы нанесли по самым незащищённым слоям населения, у которых нет возможности оплатить услуги даже в экстренных случаях, живущих в маленьких депрессивных городах и поселках.

Итак, в результате совершения множества преступлений в медицинской сфере, тысячи высокопоставленных чиновников вне всякого сомнения должны нести ответственность по разным статьям уголовного кодекса России. Речь как о Медведеве, министрах его правительства, так и профильных министрах региональных правительств, руководителей департаментов муниципальных образований и пр.

Но на самом деле, на мой взгляд высшее руководство страны должно нести ответственность по статье геноцид, в том числе с перспективой привлечения в международных судах! Я думаю, геноцид налицо в отношении социальной группы «бедное население». И пусть строго говоря такого юридического понятия напрямую не фиксируется, но косвенно данные действия множество раз характеризовались как геноцид!

Итак, ковид-катастрофа преждевременно убила несколько сотен тысяч наших граждан, часто самых незащищённых, самых слабых. Но виновники этой катастрофы, на мой взгляд, имеют конкретные фамилии, должности и даже многомиллиардные личные счета в банках!

Но привлечён ли хоть кто-то к ответственности за данные преступления? Нет. А почему? Почему общество не требует возмездия за массовое убийство?

На мой взгляд, власти удалось дезорганизовать, разобщить наше общество и особенно его протестный авангард, в результате чего ведущие протестные группы и даже большая часть лидеров не могут ясно сформулировать свои претензии к власти по данному вопросу.

Иными словами, кремлёвские политтехнологи из администрации президента, увы, переиграли протестный лагерь в этом вопросе. По сути, запустив в протестную среду «вирус-обманку» в виде ковид-диссидентов. Когда прогрессивные силы резонно ставили вопросы перед властью о выделении компенсаций населению и малому бизнесу, требовали бесплатных масок и иных средств защиты, выделения больших средств медикам и развертывания дополнительных медицинских мощностей, госпиталей, закупки оборудования и пр., чтобы лечение коронавирусных больных проходило не за счёт урезания помощи иным больным, лидеры ковид-диссидентов выступали на центральных телеканалах, увы и на патриотических ютуб-каналах, и вдалбливали в протестную часть граждан выгодные власти постулаты: ковид не опасен, не страшнее гриппа, люди умирают от паники насморка, ячейка маски больше, чем вирус (вирус находится в слюне и об этом ковид-диссиденты вам никогда не скажут, а слюна через маску не пролетит). В сухом остатке самые агрессивно настроенные граждане побежали пилить вышки 5 G и драться с кондукторами автобусов и продавцами в магазинах.

По сути тысячи противников власти в результате спецоперации АП под руководством лидеров ковид-диссидентов, встали на защиту власти от «паникеров», агентов Билла Гейтса и пр. Что тут сказать, гениальная работа Администрации Президента. И я не исключаю, что такую иезуитскую схему по использованию самых радикальных противников власти для защиты власти, вероятно разработал лично Кириенко, которые славится своим высоким уровнем познания в Сайентологии. Думаю, кто знает, тот понимает, что это их стиль! Не удивлюсь, что его скоро представят к званию героя России. Лично я уверен, что данной спецоперацией Кириенко спас путинский режим от настоящей революции!

Ведь повторюсь, масштабы убийства граждан России просто чудовищные, в результате ковид-катастрофы и преступного развала медицины, а в нашем случае эти явления разделять нельзя.

И при масштабной организации протестов по этому поводу, с привлечением всех основных оппозиционных сил, уже этой осенью мы могли бы как минимум добиться посадок тысяч чиновников, а возможно и полностью привлечь к ответственности путинский режим!

Кстати, тут претензии не только к нам левым, которые по факту не смогли противопоставить словоблудию конспирологов и прочих мракобесов внятную стройную позицию по ковид, с хорошими спикерами и пр. Увы нужно признать, что многие лидеры левых, в частных беседах признавая шизоидность позиции ковид-диссидентов, просто не хотели и не хотят ввязываться с ними в идиотскую полемику, предпочитая некий нейтралитет. В том числе, чтобы не оттолкнуть от себя сотни и тысячи потенциальных активных сторонников, которые по своей глупости и наивности встали на сторону коивд-шарлатанов и активно пропагандируют идею о том, что никакого ковида нет вовсе.

А вот если бы тот же самый Нвальный и ФБК провели нормальное расследование, обозначили бы реальные горы трупов, со всякими интервью медиков, членов семей граждан, умерших от КОВИД, сотрудников моргов и пр. Уверен реакция населения была бы гораздо острее, чем на «дворец Путина», и на акции протеста, даже этой зимой вышло бы в десятки раз больше граждан и граждане были бы гораздо злее, так как люди четко понимали бы, что речь идёт об убийстве граждан, таких же как они, и вопрос дальнейшего нахождения банды в кремле является, вопросом жизни и смерти каждого гражданина России в прямом смысле этого слова!

Но ФБК не делает подобного фильма, так же как ФБК слила пенсионный протест, так же как ФБК проигнорировала возможности протеста вовремя ЧМ, пока тут были сотни тысяч иностранцев. Так что не будем испытывать иллюзий относительно ФБК, на мой взгляд принципы и методы их борьбы пока оставляют желать лучшего.

Вообще, если мы вспомним, как начинался ковид в России, то можно прийти к выводу, что власть изначально вообще не планировала тратить ни копейки на борьбу с пандемией! Ведь все официальные оракулы медицины на старте заявляли о том, что ковид - это ОРЗ, не страшнее гриппа и проч. Малышева, Мясников, Онищенко, Рошаль и весь легион кремлёвских пропагандистов от медицины декларировали тезисы ковид-диссидентов. Лечитесь мол подорожником. Уверен это был стартовый темник администрации президента, но по мере того, как катастрофа развернулась в Европе, на мой взгляд, в кремле смекнули, что если эти тезисы будут озвучивать на центральных каналах представители официальных властей, то наступит огромная вероятность юридической ответственности государства, в том числе в международных судах! Поэтому темники поменяли на умеренные, а ковид-диссидентам поручили озвучивать изначальный вариант, ввернув туда больше «ада» про Билла Гейтса и пр. Тут нужно понимать, что «кремлёвский вор» всегда найдёт, на кого указать пальцем и крикнуть держи вора, лишь бы «чернь» не ворвалась к нему в кремль с вилами и не посадила его на кол. Вам даже живого рептилоида, если что, найдут, и Михалков поведёт вас воевать с самыми страшными «жидомассонами», уничтожать хоть пакемонов, хоть трансвеститов из московских японских ресторанов. Что угодно, лишь бы вы отвлеклись от главной мысли, что главный враг России сидит в кремле и вообще это капиталистическая система! Так что пилите вышки 5 G, бегайте за самолётами, «бейте» кондукторов в автобусах и даже врачей в больнице. Лишь не пытайтесь идти к кремлю!

Вообще, если проанализировать действия западных стран, то на мой взгляд можно отчётливо увидеть испуг буржуазии, беспрецедентные меры поддержки населения и бизнеса, огромные вливания в медицинскую сферу - всё это, конечно, на фоне карантинных мер, не всегда жёстких. Уверен, на фоне нестабильной экономической ситуации, длящейся в капстранах в целом много лет, на фоне таких мощных социальных протестов, как "жёлтые жилеты" во Франции и левых протестов в США западные элиты всерьёз допускали социальные революции с возможным переходом власти к народу, по типу Парижской коммуны и пр. Поэтому граждан буквально завалили деньгами и прочими социальными благами. Ведь у них нет такого гениального деятеля, как Кириенко и таких инструментов влияния на оппозицию, как внедрённые в неё агенты, предавшие возможную революцию в России и уж точно уничтожившие социальный протест своей бесконечной болтовнёй о размерах ячеек в медицинских масках. Выставившие патриотическое движение России полными идиотами!

И мы могли выбить из кремлёвской банды как минимум в десятки раз больше, чем раскошелилась путинская ОПГ, при правильном введении нормального карантина как в КНР и получении материальной поддержке как в Европе. Россия могла бы двинуть экономику вперёд, спасти сотни тысяч жизней и сделать богаче большую часть граждан в разы уже в сейчас! Ведь даже официально в России огромные финансовые резервы, профицитный бюджет и пр. А ведь можно было включить механизмы ЧС, ЧП и пр. И использовать ресурсы фактически как в военное время!

Но не сложилось, протестные массы под влиянием провокаторов, лидеров ковид-диссдинтов, отказались от борьбы, предали революцию. Ведь никто не будет вам платить за насморк! Если нет ковид, значит нет смертей, нет проблем! А нет проблем значит, смотрите беса Михалкова и пилите, пилите вышки - они золотые😊

P.S. Не знаю, будут ли наказаны тысячи путинских чиновников, несущих прямую ответственность за провал брьбы с ковид и за смерти людей от других болезней. Российское протестное общество в очередой раз потеряло шанс на революционную ситуацию. Попавшись в капканы, расставленные Администрацией президента.

Поэтому пока остается только шутить и выдвигать, например, инициативу по приглашению в Россию китайских прокуроров, судей и палачей, раз уж путинская медицина не смогла справится с ситуацией.