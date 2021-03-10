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Московский листок

"Дивный новый мир" уже на пороге

Опубликовано 10.03.2021 в разделе комментариев 0

суд закон
"Дивный новый мир" уже на пороге

Правительство намерено активизировать сбор биометрических данных россиян. Для этого Минцифры хочет принять ряд мер, включая закрытие удалённого доступа к определённым госуслугам без биометрии. Как передаёт «Коммерсант», в течение 2 лет власти рассчитывают увеличить количество записей в Единой биометрической системы (ЕБС) до 70 млн — на данный момент их насчитывается 164 тысячи. 

***

Хорошее какое дело! Биометрические данные нельзя сфальсифицировать, это не подпись и не паспорт со СНИЛСом. Всегда можно доказать, что ты - это ты.

А с другой стороны - от биометрических данных и не убежишь! Можно изменить имя и даже внешность, но биометрию не сменишь, а если брать анализ ДНК, то вообще никуда. И получается - не скроешься никуда. Если биометрия связана с банковской картой и счетом, то и анонимность денег остается в прошлом - в любой момент можно выяснить, что и где ты покупал или продавал: вот выпил кока-колу, вот сел в такси, а вот... опа-на! кокаинчиком балуетесь? Отпираться бесполезно.

Девушка, вы говорите о первой любви? А в вашей медицинской записи пять посещение абортария. На экскурсию ходили?

Хотите устроиться на госслужбу? А вот ваши фото на митинге Навального, еще вот и вот. Вышли поесть мороженого?

Мы не можем вас взять на работу в школу, вы 10 лет назад мастурбировали перед компьютером, и забыли отключить камеру.

И вот всю эту информацию уже нельзя никуда деть и никуда от нее не деться, как не деться от своего ДНК, радужной оболочки и папиллярного рисунка на ладони.

И совсем плохо, если кто-то завладеет вашей учетной записью - вас уже сразу просто нет! У вас ни собственности, ни денег, ни даже имени. Новую запись со старыми данными вы не заведете, а восстановить старую если и получится, то с трудом. И то, если это злоумешленники, а не само государство - государство сможет просто стереть вас отовсюду, а ваши биометрические данные присвоить какому-то вымышленному персонажу. И вы даже за границу не скроетесь! 

Это не говоря о том, что каждый ваш шаг, каждое перемещение в пространстве можно будет отследить. А при желании - добавить вам шагов: и вот вы уже на месте убийства в тысяче километров от вашего дома, и ваша ДНК там везде... И вы уже ничего не докажете, и точно никуда не скроетесь.

Или еще проще - пока вы доказываете, что вашей учетной записью кто-то незаконно завладел, у вас уже нет ни дома, ни денег, ни семьи - да, даже ваши дети уже не ваши! Ну, детей может еще и вернут (если сможете доказать, что вам есть, где жить и на что их кормить), а вот квартиру и деньги навряд ли. 

Страшилка? Конспирология?

Конечно. Спите спокойно, всё под контролем.

А.Б.



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