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Московский листок

Исключение Шуваловой и Локтева из Фракции КПРФ

Опубликовано 10.03.2021 автором Елена Шувалова, депутат МГД в разделе комментариев 1

Зубрилин, Тарасов и Лёня Зюганов перед выборами в Государственную Думу, считаем, нанесли очередной удар по КПРФ. Вчера 9 марта они исключили Елену Шувалову и Дмитрия Локтева из фракции КПРФ в Московской городской Думе. Исключение поддержали Никитина, Максимов и Савостьянов. В поддержку Шуваловой и Локтева бросились в бой Янчук и Ступин. 

Елена Шувалова считает, что вялый Зубрилин, любвеобильный Тарасов и дедушкин внук были веригами на их политическом имидже. Удар нанесён не по Шуваловой и Локтеву, а по КПРФ. 

У Шуваловой и Локтева вследствие исключения из фракции будет один существенный минус - они ущемлены в правах, лишившись возможности проводить круглые столы. 

Посмотрите ролик. К сожалению, запись не с начала заседания фракции. Никто ж такого не ожидал. Основной докладчик Павел Тарасов на запись не попал.



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Всего комментариев к статье: 1
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Цирк и клоуны
КрасснаяПенза написал 10.03.2021 11:22
Всем умным людям уже десятилетия не интересен этот буржуйский цирк в буржуйской КПРФ, впрочем, как и в ОКП тоже.
Лучше бы рассказали, как Галька Дмитриева снова "топит" за РРП, имея в запасе ММТ, РК и протчих - это было бы гораздо интереснее, т. к. каждая новая беременность у этой дамочки проходит в гораздо большем психическом обострении.
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