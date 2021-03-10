Исключение Шуваловой и Локтева из Фракции КПРФ

Зубрилин, Тарасов и Лёня Зюганов перед выборами в Государственную Думу, считаем, нанесли очередной удар по КПРФ. Вчера 9 марта они исключили Елену Шувалову и Дмитрия Локтева из фракции КПРФ в Московской городской Думе. Исключение поддержали Никитина, Максимов и Савостьянов. В поддержку Шуваловой и Локтева бросились в бой Янчук и Ступин.

Елена Шувалова считает, что вялый Зубрилин, любвеобильный Тарасов и дедушкин внук были веригами на их политическом имидже. Удар нанесён не по Шуваловой и Локтеву, а по КПРФ.

У Шуваловой и Локтева вследствие исключения из фракции будет один существенный минус - они ущемлены в правах, лишившись возможности проводить круглые столы.

Посмотрите ролик. К сожалению, запись не с начала заседания фракции. Никто ж такого не ожидал. Основной докладчик Павел Тарасов на запись не попал.