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Московский листок

Роскомнадзор начал принудительно замедлять работу "Твиттера"

Опубликовано 10.03.2021 в разделе комментариев 0

цензура роскомнадзор twitter
Роскомнадзор начал принудительно замедлять работу "Твиттера"

Роскомнадзор с 10 марта 2021 года приступил к принудительному замедлению работы сервиса микроблогов Twitter в РФ на 100% мобильных устройств и на 50% стационарных устройств. "С целью защиты российских граждан и принуждения интернет-сервиса к исполнению законодательства на территории Российской Федерации в отношении Twitter с 10 марта 2021 года приняты меры централизованного реагирования, а именно первичное замедление скорости работы сервиса (согласно регламенту). Замедление будет реализовано на 100% мобильных устройств и на 50% стационарных устройств", - сообщается на сайте ведомства. Отмечается, что такое решение связано с тем, что сервис в период с 2017 года по настоящее время не удаляет контент, склоняющий несовершеннолетних к совершению самоубийств, содержащий детскую порнографию, а также информацию об использовании наркотических средств.

Как утверждают в Роскомнадзоре, из соцсети не удалено 3168 материалов с запрещенной информацией (в основном — пропаганда суицида).

Роскомнадзор также пригрозил заблокировать Twitter в России, если эти материалы не будут удалены.

 



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