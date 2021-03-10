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Московский листок

В МВД назвали обоснованным применение силы на акциях протеста

Опубликовано 10.03.2021 в разделе комментариев 0

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Столичные полицейские обоснованно применяли силу и спецсредства к участникам акций в поддержку Алексея Навального, заявил начальник ГУ МВД по Москве Олег Баранов, выступая с отчетом о деятельности подчиненных органов внутренних дел за 2020 год на заседании Мосгордумы.

"23, 31 [января] и 2 февраля московская полиция действовала в соответствии с действующим законодательством о российской полиции. Применялась сотрудниками полиции физическая сила, приемы самбо и специальные средства, которые также нам разрешено применять в случае необходимости пресечения как правонарушений, так и преступлений. В соответствии с действующим законодательством сотрудники московской полиции эти меры применяли к правонарушителям и лицам, которые совершали преступления на несанкционированных акциях в Москве", - цитирует Баранова ТАСС.

По его словам, проверка не выявила травм у журналистов "Новой газеты" Елизаветы Кирпановой и Татьяны Васильчук, которых силовики избили во время акций протеста. "Что касается журналистов "Новой газеты", насколько мне известно, нами проводилась проверка. Ни в одном из случаев нанесения каких-то повреждений установлено не было", - пояснил Баранов.

Он отметил, что материалы проверки были направлены в столичный главк СК, где по ним будет вынесено решение. "С моей точки зрения и по результатам проведенных проверок, нарушения законодательства московскими полицейскими при проведении специальных мероприятий по задержанию граждан на несанкционированных акциях допущено не было", - отметил глава ГУ МВД.

 



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