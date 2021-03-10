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Московский листок

Вслед за Twitter в России могут замедлить работу Facebook

Опубликовано 10.03.2021 в разделе комментариев 1

#twitter #facebook #цензура #роскомнадзор
Вслед за Twitter в России могут замедлить работу Facebook

Следующим после Twitter зарубежным интернет-сервисом, которому российские власти собираются замедлить трафик, может стать Facebook, заявил в среду член профильного комитета Госдумы по информационной политике, информационным технологиям и связи Антон Горелкин, передает Интерфакс.

По его словам, Facebook, в отличие от Twitter "хотя бы иногда пытается что-то объяснять в случае выдвижения претензий от Роскомнадзора", однако на ресурсе тоже есть противоправная информация.

Горелкин отметил, что "Twitter не удаляет вообще ничего, и здесь речь не только о каких-то политических историях, но в первую очередь об аккаунтах, связанных с наркомафией, с суицидом, но переговоров с представителями этого ресурса никаких нет и непонятно, чем в этих вопросах руководствуется Twitter".

По словам "народного" избранника, "мизерные штрафы, которые им выписывают, они игнорируют демонстративно". Замедление трафика, по мнению Горелкина, повлияет на рекламную деятельность Twitter в России, и рекламные бюджеты его клиентов могут быть перераспределены на другие платформы. "Twitter, я уверен, потеряет большие деньги. Наш российский сегмент рекламы конкурентный", - отметил Горелкин. По его словам, речь может идти о нескольких миллиардах рублей в год.

Напомним, в среду Роскомнадзор объявил о принятии мер по замедлению работы Twitter в России. Причиной стало игнорирование соцсетью требований об удалении информации, признанной в России запрещенной.

В настоящее время сам зарубежный сервис микроблогов по-прежнему доступен. Между тем, перестали работать сайты нескольких федеральных органов власти России. В частности, стали недоступны для пользователей сайты Госдумы РФ, Кремля, Совета Федерации, Правительства РФ и даже Роскомнадзора.



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Всего комментариев к статье: 1
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Кыпс написал 10.03.2021 13:32
Даже если эти б-ди целиком у нас обрубят интернет,
Соловьева с Киселевым, да и госканалы наши в целом,
я смотреть не буду, нет... .72
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