Росгвардия научит студентов журфака МГУ освещать акции протеста

Росгвардия проведет специальные лекции-тренинги для студентов факультета журналистики МГУ имени Ломоносова, где будущим журналистам расскажут, как безопасно освещать массовые акции. Об этом сообщает Интерфакс со ссылкой на главу думского комитета по информационной политике Александра Хинштейна.

На заседании комитета 10 марта декан журфака МГУ Елена Вартанова предложила провести мастер-классы для будущих журналистов или записать видеоролики с объяснениями, как им нужно себя вести на акциях. По ее словам, подготовить такие материалы или план занятий могут преподаватели МГУ совместно с правоохранительными органами и Союзом журналистов России.

Хинштейн согласился с предложением и добавил, что опыт в будущем можно будет распространить на факультеты журналистики в других вузах.

По его словам, Росгвардия готова объяснить студентам, как соблюдать нормы безопасности на мероприятиях, связанных с большим скоплением людей.

Идею сразу поддержал и главнокомандующий войсками Национальной гвардии России Олег Плохой.

Он считает, что такие тренинги были бы важны "для будущих журналистов с точки зрения применения этих памяток, всех этих актов, которые касаются именно безопасности журналистов". Росгвардия, по его словам, готова выделить представителей своих пресс-служб, которые могли бы "разбирать конкретные ситуации" как с точки зрения действий правоохранительных органов, так и с точки зрения журналистов.

Отметим, что согласно данным Союза журналистов России только в ходе трех зимних акций протеста в России пострадали или были задержаны свыше 100 представителей СМИ, которые выполняли задание редакции и осуществляли свою профессиональную деятельность.