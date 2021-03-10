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Московский листок

Дума разрешила не наказывать чиновников за коррупцию при "обстоятельствах непреодолимой силы"

Опубликовано 10.03.2021 в разделе комментариев 0

#коррупция #обстоятельствах непреодолимой силы #госдума
Дума разрешила не наказывать чиновников за коррупцию при "обстоятельствах непреодолимой силы"

Госдума в среду приняла в первом чтении правительственный законопроект об освобождении чиновников, судей, парламентариев и сотрудников госкомпаний от ответственности за нарушения антикоррупционных законов, наступивших в не зависящих от них обстоятельствах.

Документ предусматривает освобождение представителей власти от ответственности за несоблюдение антикоррупционных ограничений, запретов и требований, если нарушение будет признано последствием обстоятельств, не зависящих от обвиняемого. Отмечается, что это могут быть обстоятельства, «находящиеся вне контроля» чиновника, депутата или судьи, а также неожиданные обстоятельства непреодолимой силы, например, стихийные бедствия, пожары, эпидемии, забастовки, военные действия и теракты, а также принимаемые государственными и муниципальными органами власти запретительные или ограничительные меры.

Под действие законопроекта попадают государственные и муниципальные служащие, федеральные, региональные и муниципальные депутаты, сенаторы, судьи, прокуроры, сотрудники МВД, ФСИН, СКР, МЧС, военные, таможенники, сотрудники Банка России, Совета Безопасности, Счетной палаты, послы и члены избиркомов.

Разбирать каждый конкретный случай будет комиссия по соблюдению требований к служебному поведению государственных или муниципальных служащих и урегулированию конфликта интересов или аналогичный ей орган.

"Не зависящими от физического лица обстоятельствами не могут быть признаны регулярно повторяющиеся и прогнозируемые события и явления, а также обстоятельства, наступление которых зависело от воли или действий физического лица, ссылающегося на наличие этих обстоятельств", - говорится в законопроекте.

 



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