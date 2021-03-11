Анатолий Баранов: Агитировать против гораздо проще и эффективней, чем за. Тут всегда у оппозиции фора

Дал комментарий "Свободной прессе".

Президент России Владимир Путин подписал закон о кратном увеличении штрафов за незаконную агитацию, максимальная санкция приравнивается к 500 тысячам рублей. Документ опубликован на официальном интернет-портале правовой информации.

Изменения были внесены в статью 5.10 КоАП «Проведение предвыборной агитации, агитации по вопросам референдума вне агитационного периода и в местах, где ее проведение запрещено законодательством о выборах и референдумах».

— Документ увеличивает штрафы за предвыборную агитацию в неагитационный период либо в неположенных местах, создание агитационных материалов с нарушением законов о выборах, а также их размещение в местах или на объектах без разрешения их владельцев — все это может попасть под действие закона, а как будет в реальности — увидим, правоприменительной практики пока нет, — отмечает главный редактор портала ФОРУМ. мск Анатолий Баранов. — Может, и ничего не изменится, а может даже наше с вами интервью сочтут незаконной агитацией, если вы или я соберемся пойти на выборы.

— Почему этот закон решили принять сейчас? Против кого он направлен?

— Вопрос выбора времени понятен — только что прошли крупнейшие за всю последнюю историю несанкционированные политические акции. Партия власти явно вибрирует, больше половины участвовавших в акциях делали это впервые — очевидно, что популярность этой власти стремительно падает, «крымский консенсус» закончился, общество готово спрашивать с Путина и его вертикали все, что и должно спрашивать, без скидок. Что тут можно поделать? Вот можно затруднить агитацию для оппозиции. Ясно же, что это не против партии власти направлено. Хотя сами по себе штрафы не очень пугающие — суд дело долгое, и платить будут уже после выборов.

— В реальности на что это повлияет? Будут осторожнее агитировать? И вообще есть ли сегодня толк от агитации? Разве она на что-то влияет? Разве исход выборов не прописан заранее?

— Начнем с конца — агитация нужна, чтобы сформировать мнение избирателя. Если это мнение на сто процентов против власти, то никакие фальсификации не помогут — пример Белоруссии перед глазами. Если бы Лукашенко нарисовал себе более-менее правдоподобную цифру, то все выглядело бы куда пристойней. Но после выхода огромной толпы в Минске и других крупных городах, любой методом простого вычитания понял — выборы сфальсифицированы. И то, что Лукашенко удержался на полицейских дубинках, ситуацию не меняет. Тем более, что за спиной Лукашенко есть Путин, а за спиной Путина уже никого. Что до собственно агитации — агитировать против гораздо проще и эффективней, чем агитировать за. Тут всегда у оппозиции есть фора. И потом, выборы ведь не президентские, а парламентские, и у президента есть соблазн переложить часть ответственности на партию власти. Мол, не царь плохой, а бояре…

На таком фоне агитация против будет сокрушающей. Собственно, ролики Навального уже задали планку. А что есть у партии власти «в рукаве»? Ничего, кроме невидимой руки избиркома и откровенной полицейщины. Может сработать в ближайшей перспективе, но стратегически просматривается только поражение. Это опять как с Лукашенко — вроде и усидел, а зачем он теперь такой?

— «Единая Россия» может попасть под этот закон? Или им и агитировать особо не нужно — у них админресурс вон какой…

— В стране, где нет независимой судебной системы, а о независимой прокуратуре даже говорить боязно, есть только одно правило — «своя рука владыка». Как это завести дело против «Единой России»? За такое и партбилет на стол можно…

Пока у «Единой России» большинство везде, так и будет. Кого им стесняться? Другое дело, что партия «Единая Россия» напоминает тряпку в руке дрессировщика собак. Собака кидается на тряпку, рвет ее, а до руки, которая держит эту тряпку, добраться ума не хватает. Толпа людей всегда глупей каждого из стоящих в этой толпе по отдельности. Здесь отсчет по последнему, по самому тупому. Разве каждому не ясно, какая рука вращает тряпкой «Единой России»? А все вместе рвут только ее, тряпку. И знаете — если совсем запахнет жареным, власть эту тряпку бросит, мол, догрызайте. А что поделать? Надо обращать в своей агитации внимание на руку, которая держит тряпку. И если рука почувствует угрозу, то она сама ограничит активность тряпки. Не надо вестись на отвлекающий маневр, надо бить в нужную точку.