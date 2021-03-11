Естественные итоги COVID-19. К сожалению, промежуточные

Эффект вакцинации

Я уже несколько раз в качестве довода приводил факт (обращаю внимание – факт!) из статьи, написанной в 1999 году доктором медицинских наук, профессором, председателем Комитета здравоохранения г. Москвы, А.П. Сельцовским, в соавторстве с главным эпидемиологом Комитета, кандидатом медицинских наук Е.П. Сельковой и А.А. Моруновой:

«Борьба с гриппом у нас в стране ведется уже более 30 лет. Ежегодная массовая вакцинация населения, проводимая в 1970-1980 гг., по мнению наших ученых и специалистов, занимающихся этой проблемой, не только не привела к снижению заболеваемости гриппом и ОРВИ, но и не замедлила темпов роста этих инфекций. Так, в Москве в период наиболее активного проведения вакцинации против гриппа (1980-1986 гг.) отмечался значительный рост заболеваемости в группе гриппоподобных инфекций, а отмена вакцинации сопровождалась резким снижением заболеваемости ОРВИ».

И я повторял и выделял для энтузиастов вакцинации: «отмена вакцинации сопровождалась резким снижением заболеваемости ОРВИ». А коронавирус, напомню, – это ОРВИ!

Но «куратор из органов», назначенный к моему сайту, не поленился прочесть эту статью и «опровергнуть» меня:

«Во-первых, по поводу «ежегодной массовая вакцинации населения, проводимой в 1970-1980 гг».

Мне не удалось найти никаких свидетельств не только «массовой», но вообще хоть какой-нибудь вакцинации от гриппа в СССР. Все источники, которые я видел, говорят о начале вакцинации в РФ в 1996 году; это примерно соответсвует и ситуации в других странах. Так, например, хотя первая массовая вакцинация в США состоялась в 70-х годах, результаты были признаны неудовлетворительными, вакцинация приостановлена и возобновлена только в 1993-м».

Молодец! Уличил Сельцовского во лжи собственной неспособностью искать информацию. Но зато я помню эти вакцинации ещё со школы, да и потом, когда следил за явкой на вакцинацию в здравпункт завода работников своего цеха. Помню, что вакцины в то время уже не кололи, а впрыскивали таким специальным «пистолетом».

И этот «комментатор» в обоснование полезности прививок приводит не факт, а вывод статьи Сельцовского:

«Сразу после приведённой вами цитаты, авторы пишут следующее:

Трудности вакцинопрофилактики гриппа связаны прежде всего с высокой степенью изменчивости генома вирусов гриппа А, а также порой несовпадением вакцинного штамма и циркулирующего вируса, что делает вакцинацию неэффективной.

Несмотря на это, вакцинация, безусловно, продолжает оставаться самым надежным средством защиты, а прививки необходимо делать ежегодно.

Более того, сам номер журнала, откуда взята статья, выпущен под заголовком «Вакцинация – основной метод борьбы с гриппом»».

То, что вывод статьи не соответствует фактам, изложенным в статье, говорит не об эффективности вакцин против гриппа, а о том, что на их создании, изготовлении, прославлении, и на написании о них диссертаций хорошо кормилось множество влиятельных людей, как в Академии медицинских, наук и во множестве медицинских НИИ, так и в правительстве (на «откатах»).

О врачах во всём мире

Эта нынешняя «пандемия» COVID-19, как это ни печально, вызывает презрение к врачам и учёным. Ведь для того, чтобы вакцину считать вакциной, а не просто неким препаратом, необходимо от 4 до 10 лет её испытаний, и это естественно – исследования в ходе реальных эпидемий ОРВИ должны показать, что этот препарат действительно уменьшает заболеваемость.

Ну, так и как настоящие медики и учёные могут спокойно относиться к нынешним воплям о том, что «вакцины против COVID-19, изготовленные за два месяца, испытаны, а их эффективность 95%!»?

Однако, медицинская массовка молчит, поддакивает и сама подставляет плечи под уколы неизвестно чем. Но ведь это же означает, что наши медики и учёные ПОГОЛОВНО НЕГРАМОТНЫ! И принимают за вакцину то, что вакциной не является!

В США, по меньшей мере, специалисты управления по санитарному надзору за качеством пищевых продуктов и медикаментов Food and Drug Administration (FDA) честно сообщили на своём сайте, что применяемые в США как бы вакцины Pfizer-BioNTech COVID-19, Moderna COVID-19 и Janssen не одобрены FDA для вакцинирования от COVID-19, поскольку не прошли надлежащие исследования.

Но 25 февраля 2021 года FDA разрешило чрезвычайное использование препарата Pfizer-BioNTech COVID-19 как вакцины, но пояснило, что делает Pfizer-BioNTech COVID-19 доступной в рамках чрезвычайного обстоятельства, а таким чрезвычайным обстоятельством является (внимание!) пандемия COVID-19 и разрешение министра здравоохранения. Ну и надежда на то, что потенциальные преимущества Pfizer-BioNTech COVID-19 перевешивают и известные, и потенциальные риски. https://www.fda.gov/emergency-preparedness-and-response/coronavirus-disease-2019-covid-19/covid-19-vaccines.

Таким образом, ни в США, ни нигде в мире нет препарата, который можно было бы считать вакциной от вируса SARS-COV-2.

И нет потому, что сам вирус не выделен, посему не изучен его генный, соответственно, белковый состав, соответственно, при изготовлении вакцины невозможно прикрепить к вирусу-носителю белок, который реально имелся бы у SARS-COV-2, если бы тот был реальностью, и невозможно этим белком научить иммунитет человека бороться с микроорганизмом, имеющим этот белок.

ИДЁТ ОТЧАЯННАЯ БОРЬБА ПРОТИВ ПАНДЕМИИ ОТ ПРИДУМАННОЙ ЗАРАЗЫ ТАКОЙ ЖЕ ПРИДУМАННОЙ ВАКЦИНОЙ.

Ситуация с борьбой мировой медицины и науки неизвестно с чем, под названием «пандемия COVID-19», дошла до идиотизма.

И чтобы показать этот идиотизм, группа энтузиастов создала сайт, на котором собирает деньги, а помимо собираемых уже предлагает готовые 225 тысяч евро тому, кто сообщит адрес статьи, в которой описывается выделение вируса SARS-COV-2. Заметьте, даже не тому, кто реально выделит этот вирус, а тому, что только сообщит адрес статьи, описывающей это выделение, как вот я сейчас сообщаю адрес этого сайта https://www.samueleckert.net/isolat-truth-fund/. И всего за адрес 225 тысяч евро!

Где вы, знатоки рецензируемых источников? Ну, а для остальных любознательных https://vidio.blog/watch/azuulwBxxsQV9OJ.

А в мире евреи опять в передовиках: «Премьер-министр Израиля заявил, что его страна стала первой в мире, которая фактически победила эпидемию коронавируса COVID-19… Премьер Израиля отметил, что все взрослое население страны будет вакцинировано к концу марта, а «открытие страны» произойдет в апреле этого года». Первые прививки вакцинами Pfizer — BioNTech и Moderna в Израиле были сделаны утром 20 декабря, и по данным минздрава Израиля на 11 февраля 2021 года полностью (двумя прививками) вакцинированы более 25% израильтян и около 35% взрослого населения (старше 16 лет).

И каков итог?

В декабре в Израиле в заболевшие коронаврусом записали 87102 человека, в умершие – 461 человек. В январе число заболевших подскочило до 219744 человек, а число умерших –до 1146 человек. С начала февраля по 4 марта (за 31 день) заболело чуть меньше – 149680 человек, а умерло – 1035 человек. Получается, что после начала прививочной кампании и число заболевших, и число умерших подскочило более чем в два раз! В точном соответствии с сообщением доктора медицинских наук А.П. Сельцовского о выводах сорокалетней давности: «Так, в Москве в период наиболее активного проведения вакцинации против гриппа (1980-1986 гг.) отмечался значительный рост заболеваемости в группе гриппоподобных инфекций…». Так ведь 40 лет назад прививали чем-то типа дейстивтельно вакцины, а не чёрт знает, чем.

Вот и объясните, чему Нетаньяху так радуется?

Зато можно понять реакцию израильтян, правильно воспринявших эту кампанию прививок, как эксперимент над собою, - из Израиля «в Международный уголовный суд по вопросам ПРЕСТУПЛЕНИЙ ПРОТИВ ЧЕЛОВЕЧЕСТВА официально подан иск к правительству государства Израиль за нарушение Нюрнбергского статута, выражающееся в принуждении населения страны к массовому участию в медицинском эксперименте. …аналогичный иск готовится по поводу преступлений против человечности в мировом масштабе».

Кстати, в дополнение о врачах читаю: «Больше половины медицинских работников Украины, которые работают с инфицированными коронавирусом, отказались вакцинироваться. Об этом сообщил министр здравоохранения страны Максим Степанов. «Когда мы проводили запись на вакцинацию медицинских работников, то из тех, кто работает непосредственно с больными коронавирусом, согласились на вакцинацию около 40%. То есть 60% медработников на первом этапе вакцинации от прививок отказались», — отметил министр в интервью украинскому изданию «Страна», опубликованном во вторник. – «Ряд медиков, с которыми я общался, выступают в поддержку вакцинации, но пока хотят посмотреть на действие вакцины», — пояснил он». То есть врачи выступают в поддержку вакцинации сограждан, но сами врачи вакцинацию делать не желают.

Вся медицина как на ладони!

Но вернёмся в Россию.

Растут темпы убийства граждан России под прикрытием борьбы с коронавирусом

Заявление в прокуратуру с требованием возбудить уголовное дело против Собянина, я начал словами: ««С очевидной целью убийства как можно большего количества москвичей-пенсионеров…», - и этот мотив Собянина вызвал критику некоторых комментаторов типа - это не так!! А как - так? Какую цель преследуют все эти ковид-паникёры, начисто игнорирующие результаты от своих деяний и криков?

Напомню (поскольку надо напоминать и напоминать), что смертность во всей России до «борьбы с пандемией» падала, скажем, в 2014 году умерло 1912347 граждан России, а в 2019 году на 111670 человек меньше – 1800677. Смертность продолжила падать и в 2020 году. Даже 13 апреля, когда преступниками во власти преступными «противоэпидемическими мероприятиями» уже был нанесён народу России убыток в размере 1 триллион 300 миллиардов рублей, министр здравоохранения РФ М. Мурашко всё еще сообщал: «…понедельный контроль за показателями смертности показывает нам, что на сегодняшнюю дату мы имеем стабильную ситуацию по сравнению с предыдущим годом. Количество смертности в стране меньше на 5% по сравнению с 2019 годом за то же количество недель предыдущего года».

А потом начались карантины, самоизоляции, намордники и понеслось-поехало.

В результате по итогам 2020 года заместитель Председателя Правительства сообщила: «Смертность в России выросла на 17,9% в 2020 году в том числе из-за ковида, заявила вице-премьер РФ Татьяна Голикова на брифинге в Доме правительства. По ее данным, коронавирус обусловил 31% избыточной смертности в России в прошлом году». И скромно промолчала, а из-за кого и чего умерли 69% остальных избыточно умерших?

Подсчитаем. В 2020 году в стране умерли 2,124 млн человек, это на 323 тыс. человек больше, чем в 2019 году, 31% от этого числа – 100 тысяч человек умерших как бы от коронавируса. Таким образом, от преступных мероприятий правительства – от домашнего ареста, безумного ношения масок, от сокращения лечения онкологических (примерно 300 тысяч умирающих в год), сердечно-сосудистых (примерно 900 тысяч умирающих в год) и прочих больных, а главное, от перепрофилирования больниц под инфекционные и заражения всех отделений внутрибольничными инфекциями – в 2020 году умерло 223 тысяч граждан России, вернее, 223 тысячи были УБИТЫ правительством России и врачами, поддакивающими правительству из алчности. Повторю: УБИТЫ правительством и врачами! Если описать ситуацию образно, то «антиковидными» мероприятиями были убиты все жители сразу двух старинных русских городов – Мурома и Арзамаса.

В Москве в 2019 году умерли 121048 человек, в 2020 году – 149281, увеличение на 28233 умерших москвича или на 23,3% - существенно выше, чем в среднем по России. С таким мэром Москва всегда будет впереди всех!

И нынешний год начался не лучше!

Если за январь прошлого года в России умерло 164075 человек, то за январь этого года умерло уже 219769 – на 55694 человека или на 33,9% больше.

Если за январь прошлого года в Москве умерло 10913 человек, то за январь этого года умерло уже 16347 – на 5434 человека или на 49,8% больше. А полтора раза!

Во, Собянин, СМИ и московские врачи дают!

Причём СМИ, которые далеко не все публикуют приведенные выше данные, скромно молчат, а сколько же из этих погибших в январе 2021 года удалось списать на коронавирус? По России в январе 2021 года на коронавирус удалось списать всего 16 163 человека, и это, между прочим, на тысячу человек меньше, чем в декабре 2020 года, когда на смерть от коронавируса было списано 17124 человека.

По Москве в январе 2021 года на коронавирус удалось списать всего 2225 человек, и это почти на сотню меньше, чем в декабре 2020 года, когда на смерть от коронавируса было списано 2307 человека.

Таким образом от рук и криков борцов с «коронавирусной пандемией» в январе 2021 года в России погибли 39531 человек, из которых 3209 погибших были москвичами.

То есть всего за один месяц в России было уничтожено население, эквивалентное населению, к примеру, города Кашира.

Темпы убийства граждан России, как видите, растут!

Целительные протесты

Читаю:

«В Тверском районном суде Москвы прошли заседания по избранию меры пресечения фигурантам масштабного уголовного дела по итогам акций протеста 23 января. Любовь Соболь, Олега Навального, Олега Степанова, Марию Алехину, Анастасию Васильеву и других задержанных отправили под домашний арест по обвинению в том, что собрание протестующих нарушало санитарно-эпидемиологических ограничения, введенные из-за пандемии коронавируса (часть 1 статьи 236 УК)».

Статья 236 УК РФ:

«1. Нарушение санитарно-эпидемиологических правил, повлекшее по неосторожности массовое заболеваниеили отравление людей либо создавшее угрозу наступления таких последствий, -

наказывается штрафом в размере от пятисот тысяч до семисот тысяч рублей или в размере заработной платы или иного дохода осужденного за период от одного года до восемнадцати месяцев, либо лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок от одного года до трех лет, либо ограничением свободы на срок до двух лет, либо принудительными работами на срок до двух лет, либо лишением свободы на тот же срок».

В данном случае ключевое понятие – «повлекло». То есть, просто нарушение правил не является преступлением, а преступлением является только такое нарушение правил, которое повлекло (или реально могло повлечь).

А что повлекли за собой массовые протесты в Москве с точки зрения пресловутой пандемии COVID-19? Я уж не говорю о Белоруссии, где в 2020 году не было никаких-таких правил, посему и парад Победы проводили, и футбольные матчи, и эти массовые мероприятия даже без масок ничего не повлекли - в Белоруссии и число заболевших, и число умерших в несколько раз ниже, чем в Москве.

Но давайте посмотрим, что повлекли за собой протесты против фашистских издевательства над Навальным в Москве.

В декабре в Москве заболели COVID-19 204045 человек, умерли с этим ОРВИ 2307 москвичей.

В январе заболели COVID-19 120303 человека, умерли с этим ОРВИ 2225 москвичей.

В феврале (по 4 марта) заболели COVID-19 55212 человек, умерли с этим ОРВИ 1809 человек.

Таким образом протесты в защиту Навального вызвали снижение заболеваемости COVID-19 в четыре раза, а смертность с COVID-19 снизилась на 22%.

Так кого нужно сажать за такие результаты – протестующих или авторов этих «санитарно-эпидемиологических правил»? Но судьи в Москве подобраны Лепезиным и Лопатиной, посему, конечно, посадят протестующих.

Тем не менее, при сравнении с результатами, полученными в Израиле, необходимо признать, что митинги в защиту Навального по своей действенности против COVID-19 значительно эффективнее вакцинации.