Притормозили Твиттер, ускорили майдан

Скорость работы социальной сети Twitter действительно была снижена в России, подтвердил её представитель 10 марта в беседе с The Wall Street Journal. По его словам, ограничения в доступе к социальной сети носят широкомасштабный и неизбирательный характер, то есть распространяются на всех пользователей.

О принудительном замедлении работы Twitter сообщили в Роскомнадзоре. Причиной такого шага регулятора стало «злостное нарушение требований законодательства об удалении запрещенного в РФ контента».

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В СССР тоже ограждали граждан от "нежелательного контента" - глушили радиопередачи "Голоса Америки", "Свободы", ВВС...Все равнол было слышно, только очень хреново. Музыку слушать было совершенно невозможно, а вот слова дикторов можно было разобрать. Хотя, кажется, "глушители" хотели наоборот - что им было за дело до музыки?

Результат был налицо: вся страна прекрасно знала, что передавали в очередном выпуске "Голоса Америки" - кто не слышал сам, получал информацию в изложении от друзей и соседей. С мухыкой было хуже - мелодии "Роллинг стоунз", напетые соседом Сережей, сильно проигрывали оригиналу...

Сейчас "Голос Америки" мало, кто слушает, равно и "Свободу", хоть редакция и сидит теперь на Садовом кольце. Думаю, если снова начать глушить, аудитория опять резко вырастет.

А Твиттер уже вошел в нашу жизнь, как без него? Как, допустим, Рогозин будет теперь управлять Роскосмосом? Откуда мы будем узнавать свежие мысли Медведева?

И почему вообще твиттер должен обращать внимание на какой-то Роскомнадзор? Может, для нас теперь важно и мнение аналогичного ведомства Бурунди? Или Габона?

Хорошо, что у нас нет пока Роскомобсёра, а то б приняли решение нагадить на половичок, и что тогда?

А.Б.