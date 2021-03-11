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Московский листок

Анатолий Баранов: Украина хочет быть вторым Сингапуром, а превращается во второй Таджикистан

Опубликовано 11.03.2021 в разделе комментариев 0

украина война киев зеленский

В студии программы «На самом деле» агентства News Front журналист, главред Открытой электронной газеты «Форум.МСК» Анатолий Баранов и постоянный ведущий программы — Сергей Веселовский



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Баранов Анатолий Делягин Михаил
Гельман Моисей Гранатова Анна
Гречанинов Владимир Майсурян Александр
Митина Дарья Морозова Наталья
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