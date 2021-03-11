Светлана Алексиевич: "мне всё время хочется цитировать самого Дзержинского"

Я хочу процитировать фрагменты из очерка о Дзержинском. Замечательного очерка замечательного мастера слова, публицистического слова. Чье мнение обязательно должно быть услышано во время вакханалии, развязанной вокруг возвращения памятника великому революционеру на Лубянскую площадь.

- Ловлю себя на мысли, что мне все время хочется цитировать самого Дзержинского. Его дневники. Его письма. И делаю я это не из желания каким-либо образом облегчить свою журналистскую задачу, а из-за влюбленности в его личность, в слово, им сказанное, в мысли, им прочувствованные.

- Всероссийский попечитель детей… Тысячи беспризорников обязаны ему новой жизнью: «Ведь когда смотришь на детей, так не можешь не думать — все для них. Плоды революции — не нам, а им. А между тем сколько их искалечено борьбой и нуждой. Тут надо прямо-таки броситься на помощь, как если бы мы видели утопающих детей».

- Общение с детьми доставляло ему наибольшую радость в жизни. В музее хранится копия постановления Президиума Моссовета: «Взамен возложения венка на гроб умершего тов. Дзержинского Феликса Эдмундовича ассигновать 5000 (пять тысяч) рублей на организацию дома беспризорных имени тов. Дзержинского». История не знала другого подобного случая. Ибо светлый дух его витал над товарищами по борьбе. Только такой могла быть его последняя воля. Взамен возложения…

- И опять мне вспоминается тот старенький, заштопанный свитер, который он оставил себе, отдав новый товарищу… Самые обыденные, самые простые поступки подчас говорят о человеке больше, чем громкие слова. Неполных девять лет прожил Дзержинский после победы Октября. Девять лет борьбы и «одного непрерывного действия во имя победы нашего дела». Много это или мало? Много, потому что у такой жизни всегда есть продолжение…

- Несколько записей, оставленных в книге отзывов ивенецкого музея: «Низкий поклон земле, давшей миру такого удивительного человека…», «Уезжаю отсюда с чувством и мыслью, что теперь я должен жить иначе. Чище, красивее жить…», «Клянемся его светлой памятью, что будем служить нашему делу так, как служил он…» Под отзывами подписи: студентов, пионеров, рабочих, писателей, ученых, зарубежных туристов… За год музей в Ивенце посещает около пятидесяти тысяч туристов…

- «На Красной площади в Москве, — писал журналист Михаил Кольцов, — лежит Ленин, он окружен могилами своих преданных и самых близких учеников, соратников… Бойцы оттуда, из-за рубежа, проходя мимо наших могил, остановитесь перед Дзержинским. Обдумайте его жизнь, возьмите себе в пример этот драгоценный эталон неисчерпаемого стойкого бойца революции».

- Когда у меня вырастет сын, мы обязательно приедем на эту землю вместе, чтобы поклониться неумирающему духу того, чье имя — Феликс Дзержинский — «меч и пламя» пролетарской революции.

Светлана Алексиевич, лауреат премии Ленинского комсомола, член Союза писателей СССР, кавалер ордена Дружбы народов.

«Меч и пламя революции» (журнал «Неман», 1977 г.)

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Да, позже Светлана Алексиевич стала лауреатом Нобелевской премии по литературе, премия была присуждена писателю, преимущественно работающему в жанре документальной литературы; при этом впервые в истории Нобелевская премия по литературе присуждена профессиональному журналисту (Википедия).

Не совсем так - профессиональным журналистом был и лауреат Нобелевской премии Уинстон Черчилль, но в любом случае компания достойная.

Так почему же не прислушались к Светлане Алексиевич, почему поливали грязью великого человека, вместо того, чтобы "поклониться неумирающему духу того, чье имя — Феликс Дзержинский"?

А вот ведь и реальное мнение граждан, с ФОРУМа.мск, который трудно назвать рупором официальной пропаганды.

Вернуть ли Дзержинского на Лубянку?:

Да (223)

Нет (281)

Вернуть не только памятник, но и название Площадь Дзержинского (506)

Как видите, "да" и "нет" примерно поровну, но столько же, сколько их вместе взятых - это вернуть не только памятник, но и название Площадь Дзержинского. "Чтобы поклониться неумирающему духу того, чье имя — Феликс Дзержинский".

Чего бы не говорили о "Железном Феликсе", но вот двойных стандартов в его жизни точно не было. Так почему же тогда двойные стандарты применяет сегодня действующая власть, то предлагая восстановить памятник на Лубянке, то зачем-то подсовывая вместе него Александра Невского, а потом и вовсе отменяя уже фактически состоявшееся голосование.

Почему в качестве главного аргумента не приведено мнение Нобелевского лауреата, а зато присуствует целый выводок карликовых "властителей дум", старательно писающих на ботинок гиганта?

Вот не пойму я никак... В каждом отделении полиции, в каждом управлении ФСБ, на каждой погранзаставе - портреты и бюсты Дзержинского, а на Лубянской площади имени Дзержинского - нельзя?!

И даже станцию метро переименовали в "Лубянку", хотя ее историческое название именно "Дзержинская"! Как и "Чистые пруды" на самом деле "Кировская", а "Театральная" на самом деле "Площадь Свердлова". Заодно и поэтов Лермонтова и Маяковского, и писателя Горького неплохо бы вернуть в метро, на их историческое место.

Ну да, у них и блокада Ленинграда произошла в Санкт-Петербурге...

Кстати, определитесь, кто у вас Ленин - кровавый упырь, кости которого надо выкинуть с Красной площади, или основатель нашего государства, о чем есть запись в Конституции РФ: "Российская Федерация является правопреемником Союза ССР на своей территории".

Ну так или снова конституцию переписывайте, или соблюдайте ее, какая есть. А раз вы правопреемники Союза ССР, то и памятник Дзержинскому верните, и цветы к мавзолею Ленина возлагайте по правильным советским праздникам, а лучше всего - ехали бы вы отсюда к своей зарубежной недвижимости, уж мы без вас как-нибудь сами...