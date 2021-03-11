Счетная палата заявила об отсутствии средств для пополнения ФНБ в 2021 году

Фонд национального благосостояния (ФНБ) в текущем году пополняться не будет из-за отсутствия средств, передает РИА Новости со ссылкой на сообщение Счетной палаты (СП).

Как напомнили в СП, ФНБ пополняется за счет дополнительных доходов от экспорта нефти и газа. Однако вместо избытка нефтегазовых доходов образовался их недостаток, а валютные излишки, приобретенные в начале 2020 года, были полностью израсходованы.

Как отмечает Счетная палата, до 1 февраля 2024 года доход от управления уже имеющихся средств ФНБ будет зачисляться не в фонд, а в федеральный бюджет. Поэтому источников пополнения фонда в текущем году нет, а дополнительные доходы от нефтегазового экспорта, которые могут быть получены в 2021году, попадут в ФНБ только в 2022 году.

По данным аудиторов на 1 декабря прошлого года совокупный объем фонда в рублевом эквиваленте равнялся 13,457 триллиона рублей.