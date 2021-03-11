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Московский листок

Пенсионеру нельзя пописать в метро

Опубликовано 11.03.2021 в разделе комментариев 1

москва выборы собянин метро
Пенсионеру нельзя пописать в метро

Дорогой и любымый Сергей Семенович Собянин в своем блоге рассказал нам про метро, за что ему особеное спасибо, учитывая его занятость - находит еще время писать в блог, ночами не спит, наверно...

Хорошо рассказал про метро москвичам Собянин. Раньше ведь как было? Москвичи спускались в метро и ехали. А теперь - совсем другое дело!

Можно, например, купить карту "Тройка". Спросите, зачем она пенсионеру, у которого проезд бесплатный по социальной карте?

А вот не скажите! Только 8 марта разблокировали бесплатный проезд старикам после 65 лет. И вот что пишут граждане в комментариях к Собянину.

"Уважаемый Сергей Семёнович! В период жёсткого режима для пенсионеров, последние также перешли на "Тройки", пополняя их регулярно. С 8 марта льготы по социальным картам московских пенсионеров были восстановлены. В связи с этим у многих пенсионеров на картах "Тройка" остались определённые не израсходованные суммы денег. В настоящее время в кассах метро возвращают такие остатки, но в пределах 50-и рублей. Нельзя ли дать поручение руководству Метро на возврат оставшихся на "Тройках" денег в полной сумме. Я знаю многих у которых эти суммы достигают 300-400 рублей, положенных их детьми, а для многих пенсионеров - это 6 пачек молока! Спасибо. С уважением, А.Лубов"

 Да никак, гражданин Лубов. Молоко в пожилом возрасте пить вредно. А судя по размеру пенсий, есть три раза в день тоже не очень полезно.

Или вот еще вопрос.

Сергей Семенович сообщает: "Модульные туалетные комплексы начали массово устанавливать в метро Москвы в 2018 году. Сегодня санитарные модули действуют уже на 22 станциях метро. Полный список туалетов есть в приложении «Метро Москвы»."

22 сортира на 12,5 миллиона месквичей - это, конечно, очень массово. Так и представляю себе пожелавшего по малой или большой нужде пассажира, судорожно тыкающего пальцем в смартфон: "Ну давай же! Ну!"

Марина Бузина: "Модульные туалеты в метро работают по карте Тройка. А как быть пенсионерам? Им тоже нужно будет покупать эту карту?"

Алексей Коготков: "Для пенсионеров обеспечен бесплатный проезд, пользование модульным туалетом платно, форма оплаты через карту тройка, карта не покупается, а выдаётся под залог в 50 рублей. Соответственно получить карту в данном случае придётся и плюс положить на неё какую то сумму денег от 50-ти рублей до..."

Елена Стародумова: "Очень радуют все новые сервисы, Я пассажир-льготник и часто бывает необходимо воспользоваться туалетом , но по соц. карте этого сделать невозможно, значит нужно подняться, купить билет , спуститься и по нему пройти в туалет. Не кажется ли это работникам метрополитена, по крайней мере, большим неудобством".

Не понимаю, зачем все эти сложности? 

Дорогие пенсионеры, ссыте в штаны! Все равно добежать до кассы не успеете, да и туалетов всего 22 на все московское метро.

А.Б.



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Всего комментариев к статье: 1
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хорошо пишет!
макр-обий-454 написал 11.03.2021 12:30
АЮ, зачем так грубо? Это же Сергей Семенович! Не баран (барин) чихал.
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