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Московский листок

Минпромторг призвал смириться с ростом цен

Опубликовано 11.03.2021 в разделе комментариев 0

минпромторг рост цен на продукты
Минпромторг призвал смириться с ростом цен

Минпромторг выступил против соглашений о сдерживании цен на социально значимые продукты так как подобная мера приводит к нарушению сложившихся цепочек поставок, заявил замглавы министерства Виктор Евтухов, выступая на парламентских слушаниях комитета Госдумы по аграрным вопросам. "Что касается регулирования цен государством, мы конечно, против этого… Мы уже видели фиксацию цен, мы уже видели плановую экономику. У нас что, большой выбор в магазинах? Нет. И очереди мы помним в советские магазины. Было и хорошее, но была и масса проблем", - цитирует чиновника Интерфакс.

По его словам, продление существующих соглашений, действие которых истекает 31 марта, требует макроэкономического анализа среднесрочных и долгосрочных последствий.

"Это соглашение, которое мы применяем по сахару и маслу, сейчас оно сдемпфировало цены, оно дает результат, но посмотрим, что будет дальше. Уже начинают ломаться логистические цепочки поставок, потому что все хотят купить у производителя. У производителей нет возможности отгружать всем, потому что это огромный объем заявок. Ломаются старые сложившиеся связи", - отметил Евтухов.

По его словам, ритейл уже самостоятельно принимает меры по минимизации роста цен на социально значимые товары за счет "перекладывания" наценки на премиальный сегмент. В качестве примера он привел ситуацию с курятиной, которой ритейлеры уже торгуют в убыток. При этом он отметил, что "у торговых сетей возможности по сдерживанию цен являются ограниченными".

"Действительно приходится поступательно принимать повышение цен на товары. По-другому никак, чтобы не остаться без товаров на полке, чтобы не было дефицита. Идут переговоры, после переговоров, если есть объективные предпосылки для повышения цен у производителей, то торговля идет на это и эти цены принимает", - отметил замминистра.

Евтухов также призвал обратить внимание на высокую рентабельность у крупных и средних агрохолдингов, составляющую, по его словам, от 17% до 77%.

"Если владелец агрохолдингов, крупных компаний, средних, получает такие доходы, тогда что же ему мешает повысить заработную плату тем, кто работает на тракторе? Давайте этот вопрос тогда зададим... Меньше дивидендов – выше зарплата. Доходность позволяет", - считает замглавы Минпромторга.

 



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