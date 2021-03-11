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Московский листок

Зачем Кургинян наехал на мормонов?

Опубликовано 11.03.2021 в разделе комментариев 0

Сергей Кургинян выпустил фильм "Что мормоны делают в России и Южной Осетии". С какой целью выпущен фильм, где случайным образом переплетены факты, события, а патриотов заподозрили в симпатиях к нацистам и гностикам?

Так в фильме всплыл, например, Сергей Веселовский, идеолог партии "Родина" Федор Бирюков и участник событий в Донбассе Игорь Стрелков. По словам Кургиняна, если бы не его усилия, под властью нацистов могли оказаться жители Донбасса, Южной Осетии и Приднестровья.

Фильм выдержан в традиционной для Кургиняна стилистике смешивания фактов, действующих лиц и событий в одну кучу. И этот излюбленный прием присутствует во многих фильмах. Известный блогер Андрей Рудой однажды вскрыл, как это происходит у Кургиняна.

Кургинян пытается монополизировать протест в России, или просто запутать граждан?

Об этом беседуют эксперты Института инновационного развития, политологи Андрей Иванов и Дмитрий Родионов.



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