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Московский листок

Россия снизила импорт мяса птицы и увеличила импорт пальмового масла

Опубликовано 11.03.2021 в разделе комментариев 0

фтс импорт пальмового масла
Россия снизила импорт мяса птицы и увеличила импорт пальмового масла

Россия в январе текущего года импортировала 12,1 тыс. тонн мяса птицы, что на 26,1% меньше, чем годом ранее. В стоимостном выражении поставки снизились на 35,1%, до $17,4 млн. Импорт других видов мяса сократился на 17,1%, до 17,8 тыс. тонн на $56,7 млн (на 20,4% меньше), сообщает Интерфакс со ссылкой на данные ФТС.

Ввоз сливочного масла снизился 16,6%, до 10,3 тыс. тонн (на $44,6 млн, на 31,8% меньше), сгущенных молока и сливок - на 19,1%, до 8,9 тыс. тонн (на $21 млн, на 35,1% меньше). В то же время поставки сыра и творога выросли на 22,5%, до 29,4 тыс. тонн на $92,6 млн (на 12,8% меньше).

Кроме того, снизился на 12,4% импорт бананов, яблок - на 5,4%, чая - на 30,3%, сахара - на 2,5%, какао-бобов - на 7,9%, какао-масла - на 13,5%, табачного сырья - на 29,4%, сигарет и сигар - на 7,9%.

Между тем, ввоз пальмового масла в январе вырос на 18,8%, до 92,9 тыс. тонн на $85,4 млн (на 48,5% больше), изделий и консервов из мяса - на 57,7%, до 1,4 тыс. тонн (на $4,4 млн, на 21,2% больше). Также увеличился и импорт кофе - на 13,3%, цитрусовых - на 13,2%.

 



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