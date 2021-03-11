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Московский листок

Рейтинг "Единой России" обвалился до пятилетнего минимума

Опубликовано 11.03.2021 в разделе комментариев 1

левада рейтинг единой россии
Рейтинг "Единой России" обвалился до пятилетнего минимума

Рейтинг "парии власти" продолжает неуклонно идти вниз - сообщают социологи. Только 27% россиян отдали бы свой голос за "Единую Россию", если бы выборы в Государственную Думу состоялись в ближайшее воскресенье. Об этом свидетельствуют результаты февральского опроса "Левада-центра". Это худший результат с 2016 года, когда этот показатель составлял 31%.

Одновременно растет электоральная популярность ЛДПР - ее готовы поддержать 12% россиян (в декабре 2019 года ее рейтинг составлял 8%). КПРФ переломила тренд снижающейся популярности, который продолжался с лета 2019 года (11%) до осени 2020 года (7%).

Слияние "Справедливой России" с "Патриотами России" и "За правду" не отразилось на рейтинге политической партии, и она по-прежнему находится на грани прохождения в Госдуму - 5%.

В первую пятерку также вошли "Коммунисты России" с 2%. "Российская партия пенсионеров за социальную справедливость", "Яблоко", "Родина" и экологическая партия "Зеленые" набрали лишь по 1%.

Среди тех, кто готов голосовать, определился с выбором или намерен испортить бюллетень, популярность Единой России также продолжает снижаться. В августе 2020 года за неё были готовы проголосовать 45% определившихся, сейчас – 42%. Другие парламентские партии отмечают рост. Он наиболее заметен в КПРФ: 9% в августе 2020 года, 15% в феврале 2021 года.

 



Рейтинг:   3.67,  Голосов: 3
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Всего комментариев к статье: 1
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(без названия)
Подсчет написал 11.03.2021 14:29
Главное, не как голосуют, а как считают (C). Сталин.
Как подсчитают уже известно, 76% насчитают за воров и жуликов.
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