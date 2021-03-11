В Кремле заявили о неэффективности прямых выплат населению

Российские власти считают затратной и неэффективной веерную раздачу денег населению, заявил в четверг журналистам пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, комментируя новости из США, где правительство решило потратить 410 млрд долларов на прямые выплаты гражданам в рамках антикризисной программы.

"Российское руководство концентрируется на помощи тем секторам [экономики] и тем слоям населения, которые наиболее в этом нуждаются. Веерная раздача средств в целом признается не столь эффективной и гораздо более затратной, что потом приводит к увеличению нагрузки по внутреннему долгу и к сокращению каких-то других инвестиционных программ", - сказал представитель Кремля.

При этом Песков отметил, российская экономика просела из-за коронавируса не столь существенно по сравнению с другими странами. "Это, конечно, не повод для самоуспокоения, мы все равно просели, но не столь серьезно. И сейчас, конечно, все работают над инструментами по ускоренному выходу из этой ямы", - заключил представитель Кремля.

Напомним, в четверг стало известно, что Палата представителей конгресса США утвердила пакет поддержки экономики размером 1,9 триллиона долларов. Чуть больше половины заложенных в план денег - 1 трлн долларов - будет направлено на программы помощи населению. Из них 410 млрд долларов пойдет на прямые выплаты гражданам в виде чеков от правительства на сумму 1,4 тысячи долларов. Это уже второй и самый большой пакет прямых выплат населению с начала пандемии.