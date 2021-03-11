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Московский листок

В Кремле заявили о неэффективности прямых выплат населению

Опубликовано 11.03.2021 в разделе комментариев 5

кремль веерная раздача денег
В Кремле заявили о неэффективности прямых выплат населению

Российские власти считают затратной и неэффективной веерную раздачу денег населению, заявил в четверг журналистам пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, комментируя новости из США, где правительство решило потратить 410 млрд долларов на прямые выплаты гражданам в рамках антикризисной программы.

"Российское руководство концентрируется на помощи тем секторам [экономики] и тем слоям населения, которые наиболее в этом нуждаются. Веерная раздача средств в целом признается не столь эффективной и гораздо более затратной, что потом приводит к увеличению нагрузки по внутреннему долгу и к сокращению каких-то других инвестиционных программ", - сказал представитель Кремля.

При этом Песков отметил, российская экономика просела из-за коронавируса не столь существенно по сравнению с другими странами. "Это, конечно, не повод для самоуспокоения, мы все равно просели, но не столь серьезно. И сейчас, конечно, все работают над инструментами по ускоренному выходу из этой ямы", - заключил представитель Кремля.

Напомним, в четверг стало известно, что Палата представителей конгресса США утвердила пакет поддержки экономики размером 1,9 триллиона долларов. Чуть больше половины заложенных в план денег - 1 трлн долларов - будет направлено на программы помощи населению. Из них 410 млрд долларов пойдет на прямые выплаты гражданам в виде чеков от правительства на сумму 1,4 тысячи долларов. Это уже второй и самый большой пакет прямых выплат населению с начала пандемии.

 



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Всего комментариев к статье: 5
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(без названия)
Igor написал 11.03.2021 17:24
Что интересно! Сотни миллиардов долларов ФНБ лежат в ИНОСТРАННЫХ банках, не в Сбербанке например где можно проверить скока на них заработано (банк ведь зарабатывает больше чем платит по вкладу), а ИМЕННО за границей!
Кремль ведь не положит деньги какому - то Соросу в банк, Да!?
А вот кому принадлежат эти банки - тишина
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(без названия)
Пепел Клааса Дванайдцатогоо Класса написал 11.03.2021 17:22
Я согласен. Ну что у меня нет 1400 долларов США? Что решит эта сумма? А умничка Владимир Владимирович оккупирует Мариуполь, к примеру. Или беларусским братьям поможет. Корейским товарищам переправит плутоний. Отчекрыжит от Мольдавии что-нибудь. От Грузии. Новую гигагиперзвуковую ракету изобретут. Церквей РПЦ возведут.
Спасибо Лидер с большой буквы. Низкий поклон ФСБ за многотрудную тяжелую работу. Благости РПЦ !!!
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(без названия)
ninellatbds написал 11.03.2021 17:07

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(без названия)
пират написал 11.03.2021 16:47
Долбоебы кремлевские вам ***** уже за то, что в 20 году вы их не сделали, хотя везде их дали. Сколько реально от короны умерло в России? Все ж скрывается. Продолжайте в том же духе пидоры, колесовать в лесах и жечь заживо вас всех как в Мексике будем.
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А вот прямые выплату Вексельбергу в Кремле похоже сочли оч эффективными
Sigmund F. написал 11.03.2021 16:28
"Виктору Вексельбергу, подпавшему под санкции США, была оказана господдержка, заявил журналистам и. о. главы Минфина Антон Силуанов. "Уже оказана поддержка, на прошлой неделе, неделю назад", - сообщил чиновник без уточнения деталей.
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