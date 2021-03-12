Руки прочь от Александра Черепанова!

13 марта в 15-00 у приемной президента РФ (Новая площадь 16, м. Китай-город) пройдут пикеты, организованные московскими коммунистами, в защиту первого секретаря Тюменского обкома РКРП-КПСС Александра Киприяновича Черепанова.
Напоминаем, привлечен А.К. Черепанов к уголовной ответственности по грубо сфабрикованному делу. Якобы он, во время шествия 7 ноября применил насилие к подполковнику полиции Волковицкому В.С. (ч. 1 ст. 318 УК РФ). Однако по показаниям многочисленных свидетелей, Черепанов никого не бил и даже попытаться этого сделать не мог - был сразу скручен сотрудниками полиции (в то время, как шел к ним на переговоры о возможном маршруте шествия) и грубо брошен на пол машины.
Отметим, что показания полицейских противоречат друг другу. К примеру, по версии обвинения, Черепанов (70-летний пенсионер, только что вышедший с больничного после операции) поразил подполковника прямо в глаз, да ещё так молодецки, что устроил несчастному контузию глазного яблока. А вот два правоохранителя свидетельствовали, что видели покраснение у своего начальника на скуле. Это что за хитрый шаолиньский удар такой, что бьешь в скулу, а страдает глаз?
Особо отметим, что Черепанову, ДЕЙСТВИТЕЛЬНО, был нанесен вред здоровью. От возникших после задержания проблем с давлением и сердцем (усугубленных нежеланием полицейских вовремя вызвать скорую), он лечился два месяца. От травм суставов ног, полученных при задержании, лечится до сих пор (и то и другое подтверждено документами).
По мнению Александра Черепанова реальная причина его преследования – нежелание допустить его участие в выборах.
В настоящее время дело Черепанова рассматривается Ленинским районным судом г. Тюмени.
Ближайшее заседание должно состояться 15 марта в 16-00.
Дополнительная информация:
https://zen.yandex.ru/cherepanov
|
|
КраснаяПеннза написал 12.03.2021 09:52
Клали мы болт на вашего Черпанова и на вас вместе с ним! Защищаете только свою партноменклатуру, а о простых трудягах и активистах молчок - табу! Ну, и болт с вами! Ничего нового и неожиданного из этой новости мы не узнали, трудящиеся тоже, т. к. некогда трудящимся читать ваш буржуйский сайтик, ибо отдохнуть охота после трудового дня и банально выспаться. Ну, а вы пишите, Шура, пишите..., сами для себя и своей самозначимости!