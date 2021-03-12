Руки прочь от Александра Черепанова!

13 марта в 15-00 у приемной президента РФ (Новая площадь 16, м. Китай-город) пройдут пикеты, организованные московскими коммунистами, в защиту первого секретаря Тюменского обкома РКРП-КПСС Александра Киприяновича Черепанова.

Напоминаем, привлечен А.К. Черепанов к уголовной ответственности по грубо сфабрикованному делу. Якобы он, во время шествия 7 ноября применил насилие к подполковнику полиции Волковицкому В.С. (ч. 1 ст. 318 УК РФ). Однако по показаниям многочисленных свидетелей, Черепанов никого не бил и даже попытаться этого сделать не мог - был сразу скручен сотрудниками полиции (в то время, как шел к ним на переговоры о возможном маршруте шествия) и грубо брошен на пол машины.

Отметим, что показания полицейских противоречат друг другу. К примеру, по версии обвинения, Черепанов (70-летний пенсионер, только что вышедший с больничного после операции) поразил подполковника прямо в глаз, да ещё так молодецки, что устроил несчастному контузию глазного яблока. А вот два правоохранителя свидетельствовали, что видели покраснение у своего начальника на скуле. Это что за хитрый шаолиньский удар такой, что бьешь в скулу, а страдает глаз?

Особо отметим, что Черепанову, ДЕЙСТВИТЕЛЬНО, был нанесен вред здоровью. От возникших после задержания проблем с давлением и сердцем (усугубленных нежеланием полицейских вовремя вызвать скорую), он лечился два месяца. От травм суставов ног, полученных при задержании, лечится до сих пор (и то и другое подтверждено документами).

По мнению Александра Черепанова реальная причина его преследования – нежелание допустить его участие в выборах.

В настоящее время дело Черепанова рассматривается Ленинским районным судом г. Тюмени.

Ближайшее заседание должно состояться 15 марта в 16-00.





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https://zen.yandex.ru/cherepanov