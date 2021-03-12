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Московский листок

В США выдадут каждому по 1,4 тысячи долларов, а у нас - увеличат налоги и сборы

Опубликовано 12.03.2021 в разделе комментариев 1

сша война рф
В США выдадут каждому по 1,4 тысячи долларов, а у нас - увеличат налоги и сборы

Палата представителей США утвердила пакет поддержки американской экономики на 1,9 трлн долларов, который предусматривает прямые выплаты по 1,4 тыс. долларов большинству американцев. Президент США Джо Байден планирует подписать принятый пакет в пятницу, 12 марта, сообщают CNN и Reuters. Среди поддержавших инициативу не было ни одного республиканца.

Большая часть средств пойдет на раздачу денег американцам. Жители страны с заработком до 75 тыс. долларов в год получат по 1,4 тыс. долларов. Таких в стране большинство, указывают власти. На прямые выплаты американцам выделят 400 млрд долларов. Кроме того, в рамках плана поддержки экономики до сентября продлят выплаты пособий по безработице в размере 300 долларов в неделю. 

***

В США одобрили новую порцию безвозмездной помощи практически всем гражданам страны. Так как все в том или ином виде пострадали от пандемии! Выдавать будут примерно по 110 000, если перевести на рубли!

А гражданам России опять дадут кукиш с маслом. А собственно за что нам что-то давать, если ковид-диссиденты сказали, что никакого вируса нет. Сотни тысяч граждан умерли, мол, от насморка и паники, типа сами виноваты. Так что сами понимаете, за насморк вам никто платить не будет!

Скажите спасибо ковид-диссидентам, за то что они успокоили население России, у нас никто ничего не требует, ведь требовать выплат за то, что ничего не было, невозможно в принципе!

Теперь кремлевская банда может спать спокойно!

Леонид Развозжаев



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Всего комментариев к статье: 1
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(без названия)
3авидонов Никос написал 12.03.2021 02:58
Ортодоксальные Ковид-диссиденты не утверждают, что вируса Ковида нема. Ортодоксальные Ковид-диссиденты утверждают, что вирус Ковида не так страшен и используется для обогащения олигархата, в основном из банд-группировки ботоксной крысы.
Ведь очевидный же факт, что во время ковидного ажиотажа российский олигархат приближенный к кремлю значительно увеличил свои состояния.
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