Рухнула продолжительность жизни

По предварительным оценкам, ожидаемая продолжительность жизни в России по итогам 2020 года снизилась до 71,1 года против 73,3 года в 2019-м, следует из мартовской версии проекта единого плана правительства по достижению национальных целей развития на период до 2024 года и плановый период до 2030 года.

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Это называется не снизилась, а рухнула.

Хотя как за год продолжительность жизни может упасть на два года? А вся хитрость в слове "ожидаемая". Уже много лет у нас не публикуют данных о средней продолжительности - цифры уж больно позорные для развитой страны - 66,9 дет!

Но в том и дело, что развитая у нас страна "вообще", а по уровню жизни, и особенно по уровню бедности уровень африканский. Ну и продолжительность жизни соответствующая. Не может нищий народ жить долго и счастливо...

А.Б.