Кто-то целенаправленно по-тихому разваливает страну

До эпидемии в стране начитывалось около пяти миллионов безработных. Сейчас по оценке независимых экспертов может быть около 8 миллионов. Кто на это обращает внимание? Президент иногда говорит и даже предлагает финансовую помощь предприятиям, если они сохранят полностью штат рабочих или сократят некоторую часть. Однако в жизни всё происходит по-другому. Большинство предприятий завязаны между собой кто из - за комплектующих, кто из - за сырья и везде вирус и низкая зарплата. У рабочего человека нет заначки и оказавшись без работы он сразу стаёт нищим и поэтому мусорные бачки в городах перебираются нищими. То что правительство выделяет безработным от полутора тысяч до минимальной оплаты труда надо ещё доказать. А заводы продолжают закрывать. Например, единственный в России завод по производству силовых полупроводников для военной авиации "Оптрон - Ставрополь" может исчезнуть с первого апреля текущего года. Нет заказов. А почему нет? Да потому что Сердюков потребовал от руководства заводов по производству военных самолётов передислоцировать за пределы столицы. Вряд ли после переезда смогут восстановить производство. Да и электроники у нас практически нет.

Генеральной прокуратуре надо бы проверить причину отсутствия заказов, может это саботаж руководства предприятия? А они занимаются определением лидеров по уровню коррупции. Были в прокуратуре либералы воровского толка, президент сменил генерального, однако политика ведомства осталась прежней. И естественно на первом месте Москва. То что коррупция идёт из столицы знает школьник. Весь криминал родился именно в Москве. И то что на государственных постах оказались недальновидные чиновники говорит о том, что клановость и знакомство решает все проблемы назначения.

Российские министерства, ведомства, госбанки, госкорпорации находятся под патронажем западных консалтинговых структур. Эти консультанты пишут, разрабатывают за них законы, готовят проекты, предлагают решения проблем. Выполняют их работу. Западные консультанты за это получили из бюджета 94 миллиарда рублей из карманов налогоплательщиков за подготовку сотни тонн макулатуры разных программ и решений.

Наши чиновники очень хорошо научились расходовать государственные деньги. Оказывается, что главы обкомов КПРФ получают по 100 - 300 тысяч рублей от государства за свою оппозиционность. Для меня это новость о которой не мог даже мечтать. Выходит, что эти коммунисты не работают. Геннадий Андреевич, можете рассказать чем они занимаются? Коммунисты выступают против власти и за это власть платит им зарплату из карманов нищего народа. Не плохо устроились коммунисты. Мои земляки и я сними думали, что Зюганов платит им зарплату из тех денег, которые он получил за 9 миллионов голосов на выборах президента. Некоторые мне говорят, что главы обкомов ничего не делают и поэтому они должны работать на производстве. Как раньше все коммунисты работали а партийные обязанности выполняли на общественных началах.

В прошлом году было много разговоров на современных шоу с В.Соловьёвым, О.Скабеевой, А.Норкиным и другими о том, что Украина продаёт землю иностранцам и ни одного слова о том, что и Россия продаёт сотнями тысяч гектаров. Давайте посмотрим как в России распределилась пахотная земля. Крупных землевладельцев в России 20 человек и на конец 2020 года имеют 8,3 миллионов га, стоимостью в 617, 31 миллиардов рублей. Главный владелец - бывший министр сельского хозяйства А.Ткачёв имеет земли в южных районах на 88,6 миллиардов рублей. Вряд ли он занимался день и ночь развитием АПК, он выискивал самые плодородные гектары и выкупал, а может и просто забирал под своё управление. Он ведь министр. Вторым собственником земли является И.Худокормов. Его наделы стоят - 65,7 миллиардов рублей. Далее браться Линниковы - 49,1 миллиард рублей. На семнадцатом месте по владением гектаров является французская фирма "Sucden". Её богатство составляет - 244 тысячи га стоимостью 14,5 миллиардов рублей. На девятнадцатом месте компания " NHC Capital" принадлежащая США владеет 265 тысячами га, стоимостью - 12,4 миллиардов рублей. Кто может заручиться, что при нынешней власти продажа земли будет приостановлена. Пока статистика умалчивает о действиях Китая на Дальнем Востоке и в Сибири. Пока известно, что после нескольких лет использования земли для выращивания различных культур дальше эти участки на десятилетия остаются бесплодными. Стоит задуматься над тем, почему на всех шоу годами рассуждают об США, Великобритании, Украине, Турции, Сирии изредка, Карабахе, но нет деловых разговоров о проблемах России. Телеведущие так подводят своих собеседников, что они вынуждены говорить о величии России. Делягин заспорил о проблемах России с Юсиным и Норкин их выгнал. После перерыва Юсин вернулся а Делягин заявил уже через интернет, что больше не придёт на передачи Норкина. А Юсин какой - то обозреватель горой стоит за Горбачёва. Чем дольше живу, тем больше убеждаюсь, что деньги в карманах политиков, обозревателей решают всё. И они понимают, что если изменишь своё мнение на то что реально происходит в стране, то можешь остаться на мели, а живёшь - то один раз. Вот поэтому Россия катится в пропасть. Сколько было деловых разговоров об утилизации мусора. Президент на совещаниях с правительством ставил задачи по строительству специальных заводов и все соглашались. И что происходит сейчас? А ничего. По всей стране появились конторы по сбору мусора, чиновник в каждом регионе определил цену сбора и вывоза мусора и на этом проблемы были исчерпаны. Правда появились новые свалки мусора. Правда из Москвы возят мусор поближе к Архангельску. Дорога не близкая стоит не малых средств. Москвичи богаты оплатят перегоны.

Обещали отменить транспортный налог, повысив акцизы на топливо. Повысили, но налог не отменили. Грабёж народа продолжается без лишнего шума. Однако возникла такая поговорка. " Путин принял страну с сохой и интернетом, а оставит без штанов". И добавить - то нечего.

И ещё я, и не только, обратили внимание на чиновников - генералов и гражданских высшего звена с которыми президент в последние дни проводил совещания, коллегии сидят в зале со специальными масками. Это не просто полотно с лямками, а выпуклостями по лицу и на каждой герб России. Зюганов появился точно в такой же маске только красного цвета. Сколько же стоит это чудо и какого министерства? А на трусах у этих "господ" тоже есть герб?