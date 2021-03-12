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Московский листок

Больше трети россиян хотят пойти в чиновники

Опубликовано 12.03.2021 в разделе комментариев 0

чиновники карьера
Больше трети россиян хотят пойти в чиновники

Больше трети россиян (37%) россиян, не имеющих опыта работы на госслужбе, хотели бы стать чиновниками. Об этом свидетельствуют данные опроса SuperJob. Причем у мужчин такое желание встречается чаще, чем у женщин - 40% и 34% соответственно.

Отказались становиться чиновниками 44% опрошенных. Еще 19% респондентов такой вопрос поставил в тупик. Среди россиян в возрасте от 18 до 24 лет карьеру чиновника не готовы выбрать 50% опрошенных. Чаще всего перейти в чиновники стремятся менеджеры по логистике (55%), PR-менеджеры (51%) и кладовщики (46%).

Среди жителей городов с населением не менее миллиона человек карьера чиновника больше всего привлекает респондентов из Краснодара (63%), Ростова-на-Дону (57%) и Красноярска (56%), показывает опрос. Уйти на госслужбу хотел бы каждый второй житель Воронежа и Самары - по 50% соответственно. В Москве и Санкт-Петербурге, согласно результатам исследования, желающих стать чиновниками оказалось по 45%.

 



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