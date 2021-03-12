Анатолий Баранов: Если государство не умеет или не хочет организовать нормально функционирующую экономическую систему - под зад коленом такое государство!

Дал комментарий "Свободной прессе", редакция которой в очередной раз сделала тексту обрезание. Восстановленный текст выделен, он очень важен.

В Госдуму внесен законопроект о введении новой прогрессивной шкалы НДФЛ. Документ предусматривает отмену НДФЛ при доходе менее 204 тысяч рублей в год, для остальных вводится прогрессивная шкала, растущая в зависимости от размера годового дохода. Автором инициативы, как сообщает РИА «Новости», выступил депутат от ЛДПР Сергей Катасонов.

Документ предлагает оставить ставку в 13% для доходов от 204 тысяч рублей. Для тех, кто в год зарабатывает больше пяти миллионов, ставка вырастет до 15%, от десяти миллионов рублей — 25%, от 100 миллионов — 35%.

По словам главного редактора портала ФОРУМ. мск Анатолия Баранова, государство, которое называет себя «социальным», в течение года, отмеченного кризисом и пандемией, вообще никак не помогло подавляющему большинству своих граждан.

— Сейчас депутаты от ЛДПР предлагают не денег дать гражданам на прокорм, а хотя бы освободить от налогов тех, кому уже и еду покупать не на что.

— И все же, как вы оцениваете предложение Катасонова? Правильно ли это?

— У нас МРОТ 12 тысяч 792 рубля, прожиточный минимум чуть меньше, на несколько рублей. Брать налоги с таких сумм просто неприлично. ЛДПР предлагает максимальную необлагаемую сумму в 17 тысяч. Не щедро. В стране подавляющее большинство граждан — это бедные или совсем нищие. И получается, государство живет за счет нищих, потому что богатых очень мало, они платят весьма щадящие налоги, причем еще и уклоняются. Это не глупость, это система.

Система олигархического капитализма предполагает колоссальное расслоение по доходам, это ее основополагающая черта. Хотите, чтобы средний гражданин жил в среднем зажиточно? Ликвидируйте олигархическую систему. Хотите сохранить олигархов? Миритесь с тем, что большинство населения — бедные и нищие. Тут налоги решающего значения не имеют, тут нужно коренное перераспределение национального богатства. А считать, сколько копеек вы содрали с нищего? Не вижу смысла…

— Что важнее — освободить от налогов бедных или больше обложить богатых? Что эффективнее для экономики?

— Важней всего участие большинства граждан в экономическом процессе, экономика ведь не сама по себе работает, работают люди. Им надо дать возможность работать больше и эффективней, а это напрямую связано с материальной заинтересованностью.

Нищий мало тратит, мало платит налогов, но он и мало производит. А экономически активный гражданин должен много работать, много зарабатывать и много тратить! Причем я говорю о сугубо капиталистической экономике, где все построено на прибыли. Но заинтересованное участие большинства граждан в экономическом процессе вступает в противоречие с олигархической системой, которой массы трудящихся не нужны — фонтан нефти, немного людей, обслуживающих добычу и транзит, ну еще охрана. А основным источником денег в экономике должен быть не фонтан нефти, а производительный труд большинства. Деньги — это овеществленный труд, не более того.

Есть люди, которые пытаются улучшить свой доход, играя в разные лотереи. Игры со шкалой налогообложения — это примерно то же самое. Надо дать людям работу, и тогда они заработают и себе, и государству, потому что без государства люди жить пока не научились. Но производительный труд надо организовывать, чем должно заниматься и государство, и руководители производств, неважно, частных или казенных. Главный критерий успеха тут — рост зарплат. От него исчисляется и налогооблагаемая база, и собственно доходы населения. Если государство не умеет или не хочет организовать нормально функционирующую экономическую систему — под зад коленом такое государство!

— Можно ли рассчитывать на то, что инициатива, прозвучавшая в Госдуме, получит зеленый свет?

— Без коренного пересмотра системы распределения национального богатства любой свет будет только красным.

Ни одна из парламентских партий не ставит перед собой задачи перехода от олигархического капитализма к нормальному, производительному. Даже КПРФ - у них где-то за горизонтом плохо осознаваемый социализм маячит, а на сегодня их вполне устраивает задача по обслуживанию олигархического капитала - посмотрите хотя бы на состав фракции этой "рабочей" партии, там рабочих и крестьян и близко нет, а вот представителей олигархии вполне достаточно. Непарламентские партии есть, но их шансы на прохождение в парламент нулевые.

Да и не в парламенте решаются такие вопросы...