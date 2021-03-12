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А в Госдуму от КПРФ эта депутатка пойдет?

Опубликовано 12.03.2021 в разделе комментариев 0

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Депутат городского Совета Уфы Юлия Романчева заявила, что переосмыслила ценности, решила радикально поменять жизнь и продать большую часть одежды, оставив себе маленький гардероб.

Юлия Романчева родилась 3 марта 1970 года в Уфе. С 1985 по 1988 г. обучалась в Уфимском торгово-экономическом колледже, получила специальность «товаровед непродовольственных товаров». 

В 2016 году была избрана депутатом горсовета Уфы от КПРФ. 

Согласно информации в Instagram-аккаунте Романчевой, она также является директором ООО «Диет-Групп 2009» — компании по организации лечебного питания. Также депутат указала, что она является академиком Академии муниципальных образований РФ и членом Бизнес-Клуба МАИБ (Международная ассоциация исламского бизнеса).

В марте 2020 года Юлия Романчева сообщила подписчикам, что приняла ислам в Грозном. Она получила второе имя: Амалия. 

Депутат активно ведет личную страницу в Instagram. На нее подписаны 346 тысяч человек. 

Согласно декларации за 2019 год, Юлия Романчева заработала за год 1 млн 152 тыс. рублей.



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А в Госдуму от КПРФ эта депутатка пойдет?
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