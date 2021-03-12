Маньяк Андреев готовит иски о защите чести и достоинства?

Полиция Москвы начала поиски Орского маньяка Валерия Андреева. Ориентировку на 63-летнего мужчину разослали столичным полицейским: у следствия появилась информация, что он может скрываться в Москве.

В декабре 2019 года Андреев возглавил список самых разыскиваемых лиц Интерпола, составленный ко Дню борьбы за ликвидацию насилия в отношении женщин. Дальнобойщик Андреев, известный как Орский маньяк, подозревается в серии убийств и изнасилований женщин. Он похищал их на трассах Оренбургской области, увозил в безлюдные места, где насиловал и расправлялся с ними.

Следователи вышли на него в 2012 году. Андреева задержали, но из-за нехватки доказательств отпустили.

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Ну теперь-то его точно поймают! Смотрите, какая харя - и без ориентировки каждый сержант ППС заподозрит.

А сейчас-то улик достаточно?

Все СМИ опубликовали и фото, и персональные данные. А лет через пять пойдут иски - удалите по "закону о забвении" данные нашего клиента и уплатите по суду за нанесения ущерба его чести и достоинству. Мало что ли таких?

Вот сейчас адвокаты одного банкира, обвинявшегося в серьезном преступлении, рассылают письма с требованием удалить информацию. А ведь несколько лет назад эта информация о банкире-преступнике была опубликована на официальном портале МВД!

Но потом они там что-то между собой порешали, дело замяли, информацию с портала МВД удалили - и теперь терроризируют СМИ!

И вот что делать, если завтра в редакцию обратится маньяк Андреев или его адвокат?

А.Б.