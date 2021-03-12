Российские парламентарии предложили следить из космоса за оборотом алкогольной продукции

Комитет Госдумы по экономической политике поддержал законопроект группы сенаторов, который дает право федеральным ведомствам следить через космические спутники за соблюдением правил алкогольного регулирования. Как передает "Интерфакс", законопроект № 1084643-7 с поправками в закон о госрегулировании производства и оборота алкоголя был внесен в Думу в декабре 2020 года.

Внесенный законопроект предлагает расширить полномочия федеральных органов и разрешить им наблюдать за соблюдением обязательных требований в области производства, закупки (в том числе импорта), поставок (в том числе экспорта), хранения и перевозок алкоголя с использованием таких способов фиксации доказательств, как фотосъемка и видеозапись, результаты дистанционного зондирования Земли из космоса. Так следить предлагается за юридическими лицами, индивидуальными предпринимателями и сельскохозяйственными товаропроизводителями.

Региональным чиновникам он предлагает разрешить использовать государственные информационные системы для контроля за виноделами и виноторговцами.

Идея использовать спутниковые снимки для контроля за оборотом алкогольной продукции пришла из Росалкогольрегулирования.

"Дистанционное зондирование Земли, а именно спутниковые снимки предприятий, осуществляющих производство и оборот этилового спирта, позволяет объективно фиксировать признаки незаконной деятельности", - поясняли ведомстве в прошлом году.

Предполагается, что через первое чтение законопроект может пройти 16 марта. В случае принятия он вступит в силу через десять дней после опубликования.