Кто владеет информацией,
владеет миром
Рейтинг
все лучшие новости >>
English
  
Кольцо оппозиции
    
Форум
Главная
Политический расклад
Экономическая реальность
Жизнь регионов
Общество и его культура
Силовые структуры
Особенности внешней политики
Компрометирующие материалы
Московский листок

Российские парламентарии предложили следить из космоса за оборотом алкогольной продукции

Опубликовано 12.03.2021 в разделе комментариев 0

алкоголь законопроект № 1084643-7
Российские парламентарии предложили следить из космоса за оборотом алкогольной продукции

Комитет Госдумы по экономической политике поддержал законопроект группы сенаторов, который дает право федеральным ведомствам следить через космические спутники за соблюдением правил алкогольного регулирования. Как передает "Интерфакс", законопроект № 1084643-7 с поправками в закон о госрегулировании производства и оборота алкоголя был внесен в Думу в декабре 2020 года.

Внесенный законопроект предлагает расширить полномочия федеральных органов и разрешить им наблюдать за соблюдением обязательных требований в области производства, закупки (в том числе импорта), поставок (в том числе экспорта), хранения и перевозок алкоголя с использованием таких способов фиксации доказательств, как фотосъемка и видеозапись, результаты дистанционного зондирования Земли из космоса. Так следить предлагается за юридическими лицами, индивидуальными предпринимателями и сельскохозяйственными товаропроизводителями.

Региональным чиновникам он предлагает разрешить использовать государственные информационные системы для контроля за виноделами и виноторговцами.

Идея использовать спутниковые снимки для контроля за оборотом алкогольной продукции пришла из Росалкогольрегулирования.

"Дистанционное зондирование Земли, а именно спутниковые снимки предприятий, осуществляющих производство и оборот этилового спирта, позволяет объективно фиксировать признаки незаконной деятельности", - поясняли ведомстве в прошлом году.

Предполагается, что через первое чтение законопроект может пройти 16 марта. В случае принятия он вступит в силу через десять дней после опубликования.

 



Рейтинг:   0,  Голосов: 0
Поделиться
Всего комментариев к статье: 0
Комментарии не премодерируются и их можно оставлять анонимно
Нет ни одного комментария, ваш ответ будет первым
Написать комментарий
Ваше имя:
Заголовок:
Комментарий:
Введите число, указанное на картинке:

Опрос
  • Вернуть ли Дзержинского на Лубянку?:
Результаты
Интернет-ТВ
А в Госдуму от КПРФ эта депутатка пойдет?
А в Госдуму от КПРФ эта депутатка пойдет?
12.03.2021
Марш маршей
Марш маршей
12.03.2021
<< прислать видео
все видео >>
Новости
Российские парламентарии предложили следить из космоса за оборотом алкогольной продукции (0)
Маньяк Андреев готовит иски о защите чести и достоинства? (0)
А в Госдуму от КПРФ эта депутатка пойдет? (1)
Анатолий Баранов: Если государство не умеет или не хочет организовать нормально функционирующую экономическую систему - под зад коленом такое государство! (0)
Больше трети россиян хотят пойти в чиновники (1)
Кто-то целенаправленно по-тихому разваливает страну (2)
Рухнула продолжительность жизни (15)
В США выдадут каждому по 1,4 тысячи долларов, а у нас - увеличат налоги и сборы (9)
Руки прочь от Александра Черепанова! (0)
В Кремле заявили о неэффективности прямых выплат населению (17)
Анонсы
<< добавить анонс
последние анонсы >>
Добавить свой материал
Наша блогосфера
Михаил Делягин Михаил Делягин: К подготовке программы Справедливой России - За правду
Дмитрий Родионов Дмитрий Родионов: За что народ в России любит олигархов?
Дарья Митина Дарья Митина: Про Евровидение
Михаил Делягин Михаил Делягин: Семь эффективных способов сократить ненужные траты в магазинах
Михаил Делягин Михаил Делягин: #Москва и Москвабад: парад архитектурных чудес
Все записи >>
Авторы
Баранов Анатолий Делягин Михаил
Гельман Моисей Гранатова Анна
Гречанинов Владимир Майсурян Александр
Митина Дарья Морозова Наталья
Московченко Николай Пионтковский Андрей
Саматов Сергей Эйдман Игорь

              
© 1998-2017 ФОРУМ.мск (наши зеркала: forum-msk.org forummsk.info)
о нас | наша кнопка | реклама на сайте | связаться с нами | email: forum-msk@yandex.ru
Рейтинг@Mail.ru       читайте нас также: pda | twitter | rss