Из депутата Митрохина пытаются сделать Галямину?

Депутата Мосгордумы Сергея Митрохина задержали вечером 12 марта, предположительно за участие в несанкционированной протестной акции в Москве 23 января, сообщило московское отделение «Яблока».

«Сегодня депутат проводил встречу с избирателями в микрорайоне Камушки. Во время встречи две полицейские машины заблокировали его машину. Сотрудники полиции — один в штатском, двое в форме — попросили последовать за ними за "участие в митинге 23 января"»,— говорится в сообщении.

Депутат доставлен в Тверской отдел полиции. «Ему вменяют статью 20.2. часть 8 КоАП — повторное нарушение установленного порядка организации либо проведения собрания, митинга, демонстрации, шествия или пикетирования»,— говорится в сообщении.

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То есть Митрохин, депутат Мосгордумы имеет шанс загреметь по "дадинской" статье года на два?

А вот статья закона о статусе депутата Московской городской думы.

Статья 15. Депутатская неприкосновенность

Депутат Думы обладает депутатской неприкосновенностью в тече­ние всего срока его полномочий.

Депутат Думы не может быть привлечен к уголовной или адми­нистративной ответственности, налагаемой в судебном порядке, за­держан, кроме случаев задержания на месте преступления, арестован, подвергнут обыску или приводу, личному досмотру, за исключением предусмотренных законом случаев, когда это необходимо для обеспе­чения безопасности других людей, ему не может быть предъявлено об­винение на территории г.Москвы без согласия Думы.

Неприкосновенность депутата Думы распространяется на его жи­лое, служебное помещения, багаж, личное, служебное и другие ис­пользуемые им транспортные средства, переписку, используемые им средства связи, а также на принадлежащие ему документы.

Депутат Думы не может быть привлечен к уголовной и админист­ративной ответственности за высказанное мнение, позицию, выражен­ную при голосовании, и другие действия, соответствующие статусу депутата Думы, в том числе и по истечении срока его полномочий.

Вот и скажите, на каком основании задержан депутат МГД Митрохин? Если он "не может быть привлечен к уголовной или адми­нистративной ответственности, налагаемой в судебном порядке, за­держан, кроме случаев задержания на месте преступления, арестован, подвергнут обыску или приводу, личному досмотру, за исключением предусмотренных законом случаев, когда это необходимо для обеспе­чения безопасности других людей, ему не может быть предъявлено об­винение на территории г.Москвы без согласия Думы"?

Или законы, которые выпускает московская дума, сразу надо печатать на туалетной бумаге?

А.Б.