Из депутата Митрохина пытаются сделать Галямину?

Депутата Мосгордумы Сергея Митрохина задержали вечером 12 марта, предположительно за участие в несанкционированной протестной акции в Москве 23 января, сообщило московское отделение «Яблока».
«Сегодня депутат проводил встречу с избирателями в микрорайоне Камушки. Во время встречи две полицейские машины заблокировали его машину. Сотрудники полиции — один в штатском, двое в форме — попросили последовать за ними за "участие в митинге 23 января"»,— говорится в сообщении.
Депутат доставлен в Тверской отдел полиции. «Ему вменяют статью 20.2. часть 8 КоАП — повторное нарушение установленного порядка организации либо проведения собрания, митинга, демонстрации, шествия или пикетирования»,— говорится в сообщении.
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То есть Митрохин, депутат Мосгордумы имеет шанс загреметь по "дадинской" статье года на два?
А вот статья закона о статусе депутата Московской городской думы.
Статья 15. Депутатская неприкосновенность
Депутат Думы обладает депутатской неприкосновенностью в течение всего срока его полномочий.
Депутат Думы не может быть привлечен к уголовной или административной ответственности, налагаемой в судебном порядке, задержан, кроме случаев задержания на месте преступления, арестован, подвергнут обыску или приводу, личному досмотру, за исключением предусмотренных законом случаев, когда это необходимо для обеспечения безопасности других людей, ему не может быть предъявлено обвинение на территории г.Москвы без согласия Думы.
Неприкосновенность депутата Думы распространяется на его жилое, служебное помещения, багаж, личное, служебное и другие используемые им транспортные средства, переписку, используемые им средства связи, а также на принадлежащие ему документы.
Депутат Думы не может быть привлечен к уголовной и административной ответственности за высказанное мнение, позицию, выраженную при голосовании, и другие действия, соответствующие статусу депутата Думы, в том числе и по истечении срока его полномочий.
Вот и скажите, на каком основании задержан депутат МГД Митрохин? Если он "не может быть привлечен к уголовной или административной ответственности, налагаемой в судебном порядке, задержан, кроме случаев задержания на месте преступления, арестован, подвергнут обыску или приводу, личному досмотру, за исключением предусмотренных законом случаев, когда это необходимо для обеспечения безопасности других людей, ему не может быть предъявлено обвинение на территории г.Москвы без согласия Думы"?
Или законы, которые выпускает московская дума, сразу надо печатать на туалетной бумаге?
А.Б.
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