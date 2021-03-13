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Московский листок

Кто-то явно помогает коронавирусу убивать москвичей

Опубликовано 13.03.2021 в разделе комментариев 0

москва выборы собянин
Кто-то явно помогает коронавирусу убивать москвичей

Около 16,3 тыс. смертей зафиксировали в Москве в январе 2021 года, в феврале - 12,5 тыс., это на 49% и 27% больше соответствующих месяцев прошлого года, сообщает департамент здравоохранения столицы. Превышение смертности по отношению к соответствующим месяцам прошлого года составляет 5 434 и 2 677 случаев.

"Летальность от коронавируса в Москве на конец февраля 2021 года составляет: 2,57%, если учитывать только случаи, где коронавирус явился основной причиной, 3,83%, если учесть все случаи, где ковид выступал в качестве основного или сопутствующего заболевания", - отмечается в сообщении.

***

Извините, а чем занимается департамент здравоохранения? В том смысле, что в результате его действий умирать должны меньше. Или больше?

Нас убеждают, что эпидемия в столице идет на спад, и вот-вот начнут отменять карантинные ограничения, а некоторые уже отменили - и вдруг у нас смертность в январе выросла в полтора раза!

Извините, но в Москве за год от коронавируса умерло 15.657 человек, а за два последних месяца превышение смертности забрало 8111 жизней! То есть либо превышение смертности произошло не только от коронавируса, либо работа здравоохранения так "улучшилась", что за прошедшие 2 месяца от коронавирусной инфекции умерло больше половины умерших за весь год!

Депздрав прямо утверждает - виной всему инфекция! Якобы смертность от коронавируса покрывает всю избыточную смертность в первые два месяца 2021 года!

Но тогда нужно признать - за год столичная медицина прошла путь от минимальной смертности до максимальной! То есть лечить научились не лучше, а гораздо хуже!

Либо произошло что-то такое, что, вопреки заявлениям депздрава, начало убивать москвичей помимо коронавирусной инфекции.

Может быть, это правительство Москвы?

А.Б.



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