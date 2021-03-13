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Московский листок

Прорывное предложение в послание президента Федеральному собранию

Опубликовано 13.03.2021 автором Дмитрий Якушев в разделе комментариев 1

путин выборы навальный кремль
Прорывное предложение в послание президента Федеральному собранию

Пишут, что Путин преступил к подготовке послания к Федеральному собранию. Задача непростая. По жанру нужно говорить что-то существенное, а говорить нечего. Глобальный капитализм в кризисе и ни одно буржуазное правительство в мире не знает, что делать дальше и как остановить движение к глобальному краху. Российская власть больше чем остальные занята личным выживанием, и действует по формуле «умри сегодня, а я завтра». Но мы придумали гениальный ход для Путина, с помощью которого можно будет на какое-то время снова увлечь подданных.

Предлагаю следующую стержневую идею для использования в послании президента. Нужно сказать, что Путин, подобно Моисею, уже больше 20 лет водит россиян по метафизической пустыне, приучая их к свободе.

И тут же заявить о легализации короткоствольного огнестрельного оружия. Мол, именно это, на самом деле, было целью всего двадцатилетнего развития России и теперь цель достигнута. Россияне стали достаточно ответственны и свободны, чтобы свободно владеть оружием. Тут же будет создано ощущение большой победы, к которой страна под руководством Путина шла долгие годы. В пропаганду можно будет запустить слоган «научились быть свободными, научимся и быть богатыми». Народ снова поверит, что завтра будет лучше, чем сегодня.

Тема удобна тем, что может иметь продолжение на несколько следующих посланий. Через год посчитать убитых, проанализировать снижение уличной преступности. Можно будет пропагандировать удачные случаи применения оружия, когда бабушка или ветеран остановили грабителей и так далее. Если бы у Игната Артеменко был пистолет, Навальный не решился бы открыть рот.



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Всего комментариев к статье: 1
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Старик Кабаев-Кривоногов из страны делает пустыню
И весьма успешно. написал 13.03.2021 01:03
И да, обнулевывает население.
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