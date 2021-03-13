Полиция сорвала форум муниципальных депутатов

В Москве на форум независимых депутатов «Муниципальная Россия», который проводит проект «Объединенные демократы», пришли сотрудники полиции. В зал вошли около десяти сотрудников в форме и потребовали остановить мероприятие. Свои требования полицейские объяснили тем, что его «проводит нежелательная организация».

Силовики задержали директора «Открытки» и координатора «Объединенных Демократов» Андрея Пивоварова, задержаны также журналист Владимир Кара-Мурза, мундепы Илья Яшин, Юлия Галямина, экс-мэр Екатеринбурга Евгений Ройзман и депутат ЗакСа Максим Резник. Силовики задерживают и журналистов, освещавших мероприятие.

***

Люди не сделали ничего предосудительного, даже просто не успели. Более того, люди проводят мероприятие с участием депутатов разного уровня - вот этих депутатов и задерживают. Уважаемых людей, облеченных доверием граждан.

Да, есть теперь странная статья в Административном кодексе, согласно которой прокуратура может признать какую-то организацию "нежелательной". Кому не желательной?

Вот в данном случае прокуратура, одна из структур исполнительной власти, считает, так получается, нежелательным собрание представителей другой ветви власти, законодательной. И как каких-нибудь расшалившихся школьников полиция тащит депутатов в участок.

Причем статья КоАП 20.33 влечет наложение административного штрафа на граждан в размере от пяти тысяч до пятнадцати тысяч рублей и ничего больше - ни арестов, ни задержаний. Ну так пришлите людям квитанции о наложении штрафа, если суд это утвердит, а на каком основании разгон мероприятия?

Тем более, что мероприятие проводит проект «Объединенные демократы», который вроде бы пока "нежелательным" не признан. А "Открытая Россия" там просто присутствует в личном качестве - где сказано, что "нежелательным" вообще нигде нельзя присутствовать? Они что, лишены прав гражданства в России?

Ну и отдельно - задумаемся: сегодня депутата можно задержать просто так, даже не на улице, а прямо на мероприятии, не предъявив вообще ничего, по статье, которая вообще не предусматривает никакого задержания...

А.Б.