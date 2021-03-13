Создаётся впечатление, что президент вообще не вникает в проблему развития страны

То что творится в стране не каждый человек может осознать. Беспредел власти зашкаливает. СМИ информирует граждан страны о том, что президент подписал новый указ о ранжировании выплат на детей. Суммы могут составлять 50, 75, 100 % от детского прожиточного минимума в регионе. Аппарат Кремля и сам президент с правительством, которое возглавляет сторонник президента могут подготовить такой документ, который бы действовал хотя бы 5 лет? Не могут, правильно пишут товарищи, что чиновники засевшие в управлении страной бестолочи и негодяи, которые кроме свой выгоды ничего толи не умеют, толи сознательно не хотят делать. Например, минтруд публикует данные о количестве бедных на конец 2020 года - 18,8 миллионов человек. Удивительную трудоспособность проявляет наш президент и чиновники правительства. Это пример работы правительства и конечно президента. О чём можно говорить и с кем, если экономика действительно разорвана в клочья. Последние предприятия закрываются.

Э.Набиуллина предлагает оставить льготную ипотеку в 24 регионах. А что представляет льготная ипотеке? 5 - 6 % годовых. В некоторых развитых странах она не превышает 2 %, а есть даже нулевая. Когда ж кончится грабёж населения? Более того Набиуллина разделяет народ, что тоже является причиной выхода на митинги. Президент, не вдаваясь в подробности, создаёт Росгвардию и науськивает МВД и другие силовые структуры на подавление митингов.

Теперь уже абсолютно точно можно убедиться, что в стране засела клановость. Читатель поддерживающий власть спросит, но у нашего президента вообще нет родственников. Да нет, но клановость бывает не только по родственным связям, но и по бизнесу и по криминалу. В России все важные государственные посты заняты питерскими чиновниками из которых большинство бывших сотрудников КГБ. Как известно их не учили управлять государством. Разлагать государство учили.

И снова президент поручил проработать вопрос дифференциации тарифов на электроэнергию. А что в стране нет министра энергетики? Бывший пошёл даже на повышение, а на проблему расхождения цен на электроэнергию продумать мозгов не хватило. Китай на нашу электроэнергию сам устанавливает тарифы, а мы сами для себя установить не можем. Вот это и есть российское управление государством. И так по каждому ведомству. Откуда президент берёт таких управленцев. Сунет мордой в проблему, а проверить сделали или нет не хватает времени и настроения. Да и указками страной не управляют. Нужен план развития, которого нет и при нынешней власти быть не может. Страна живёт на указах, предложениях президента, на которые местные князьки не обращают внимание. Если Россия поднимет цену для Китая то он перестанет потреблять. А где Россия возьмёт доллары, хотя говорят расчёты перевели на рубли и юани. А Центральный Банк на этом погорел на 2,1 миллиард долларов. Сколько же можно держать на главном банке страны не компетентного банкира? Почему бы не предъявить ей обвинение? И пусть хотя бы часть восстановит. Она ведь не бедный человек и наверняка не живёт на зарплату, хотя зарплата может быть любой суммы и с премиальными.

В этом году экономикой занимается министр Максим Решетников. В декабре 2018 года он был губернатором Пермского края и подписал документ о закрытии вагоноремонтного завода (Завод Шпагена). Возможно по этому президент назначил его министром. В промышленности политика правительства сводится к закрытию заводов, предприятий, малого и среднего бизнеса. Куда власть ведёт страну? С первых санкций была принята в устной форме программа импортозамещения. Прошло уже несколько лет никакого замещения нет. 11.03.2021 года на программе у Норкина было заявлено, что самолёт МС - 21 два года не могут запустить не хватает электроники и инженерной мысли. Похожая ситуация и в сельском хозяйстве. По - прежнему закупаем большую часть продуктов питания. А пальмового масла миллионы тонн. И снова зашёл разговор, что в России нет семян, приходится закупать. А если и на них США введёт санкции? А кто оптимизировал селекционные станции, на которых работали учёные выращивали семенной материал для наших районов.

Чиновники официально не говорят, но для развития экономики не хватает средств. Нужны миллиарды. А где их взять? Фонд национального благосостояния составляет 13,5 триллионов рублей. Сегодня эти средства, с которыми чиновники не знают что делать и как ими управлять, лежат мёртвым грузом, что для денег не допустимо. Они должны работать. Почему так получается? Да потому что у нас нет внятной стратегии развития экономики. Создаётся впечатление, что президент вообще не вникает в проблему развития страны. Что - то пытается говорить на камеру, но никакого толку от этого нет.

Иногда президент, поверив в свою привлекательность, опускается в разговоре до бомжа. Беседуя с молодёжью по поводу того, что некоторые блогеры, почувствовав свою безнаказанность, призывают их к суициду заявил: "Как только появилась полиция они в штаны наложили в прямом смысле этого слова. Ублюдок такой там сидит, понимаете, букашка, раздавить его не жаль". И это речь президента на всю страну. Возможно он такой подзаборной речью хотел напугать тех блогеров к которым ещё не зашла полиция. А если бы к президенту в Ново - Огарёво ворвалась банда террористов он бы не наложил в штаны? Для блогера полиция равносильна как вам террористы. Но вы за счёт народа защищены и спите спокойно. Всё странно в нынешней России. А почему появились такие блогеры и почему Россия на первом месте среди европейских стран по уровню суицидов? Кто - нибудь задавался таким вопросом и задавали этот вопрос президенту? Боимся. Именно президент, не обладая знаниями руководства страны, привёл молодёжь к таким последствиям. Напоминаю о выборах. Проиграем будет ещё хуже.