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Московский листок

Путин и стиральная машинка времени

Опубликовано 13.03.2021 в разделе комментариев 2

путин цензура выборы кремль
Путин и стиральная машинка времени

Решение обеспечить свободное волеизъявление крымчан для воссоединения с Россией было принято, чтобы в Крыму не повторились трагические события, которые произошли в Донбассе, заявил президент РФ Владимир Путин.

"Когда мы последовательно и достаточно жестко действовали в Крыму, то я исходил из того, что возможны вот такие трагические события, которые мы сегодня наблюдаем в Донбассе. И именно для того, чтобы предотвратить подобное развитие событий, мы и вынуждены были предпринять необходимые действия для обеспечения свободного волеизъявления жителей Крыма", — сказал Путин в фильме Андрея Кондрашова, отрывок которого был показан в эфире телеканала "Россия 24"

***

Похоже, у нашего президента в бункере есть стиральная машина времени. Перед тем, как вводить войска в Крым, он уже знал, как будет на Донбассе, куда он войска вводить не стал, а ввел нечто другое.

Кстати, стиральная машина времени не от слова "стирать", а от слова "стирать". Ну не как "целый день стирает прачка, муж ушел за водкой", а как men in black. Только не в черном, а в сером. И не от серого цвета, а от глагола...

В общем, узнал, как оно будет на Донбассе и немедленно забыл, стер. Возможно, по ошибке.

Кстати, на Донбассе тоже прошли референдумы, как в Крыму, один в Луганске, другой в Донецке. С таким же примерно результатом. Но он забыл, поэтому не стал собирать Совет Федерации, чтобы принять ДНР и ЛНР в состав России. Ну просто забыл. Мen in black, что поделать...

Хорошо, что про Крым не позабыл. И про Пермский край, где тоже был референдум. А то бы сейчас добровольцев в Пермь посылали, а зачем? Да не помнит никто...

Хорошо, что не забыл на Донбассе Прилепина. Обласкал, наградил, возвеличил, а за что? Не помнит.

А Стрелкова не возвеличил, и тот ходит так, как простой гражданин. Пойдет направо, потом налево, а зачем? Уже не помнит, что в России все дороги ведут либо к Путину, либо в тюрьму. Еще к храму, но потом все равно развилка: к Путину или в тюрьму. Вот о.Сергий развилку-то прозевал, и теперь, в общем, в Москве, и до Путина не так далеко, а за решеткой.

Или вот Аверин - тоже с войны возвращался, с Донбасса, как Прилепин, и из той же партии. Но не к Путину, и оказался в тюрьме. На границе вдруг нашли пистолет, в той самой сумке, что ему Лимонов подарил.

Но Лимонов туда пистолет точно не клал, да и умер вскоре. И Эмиль Кио, фокусник, тоже умер. А вот поди ж ты - дело-то живет.

Ну да Аверин уж отсидел, Прилепин скоро другую партию возглавит - третью, вторую уже возглавлял, первую не сложилось. Стрелков не возглавил ничего, о нем забыли.

Видимо, Путин частенько свою стиральную машинку включает. Захожу как-то в музей, а там часы Прилепина, трусы Прилепина (не Навального, упаси бог)... Никаких там мозговых, болотовых, захарченок, моторол. Один вопрос, чего ж Прилепин Донбасс-то не присоединил? Неужто тоже позабыл, завертелся с делами?

Хорошая у нас история, правильная. И никто уже вообще ничего не помнит. 

А.Б.



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Всего комментариев к статье: 2
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(без названия)
Бдтдюьдюьдюьжь написал 13.03.2021 15:12
А не рановато ли вы нонче отобедали, г- н главред, - гости понаехали, да?
...ох, беда с.этими кромешниками - льют как не в себя.., а годы-то уж ни те...
...а потом продирайся сквозь мыслительный бурелом - последние кривуоьки поломаешь...
"машинка" - эт когда какая-нито механика наличествует, а у блекоф был голимый излучатель - йелектроника, панимайш
ну - девайс по-нашему, парасеянске
...
А насчет Малороссии, дык вспоминайте, как оная тады прозывалась пррроклятыми Русскими Фашистами - ага-ага, - Вальцманат, ибо откровенно и внаглую, как в 17-м.
И?
Мог ли ставленник березы позволить себе егойное исчезновение, - пфффф!
(особенно, ежели помнить племенную заповедь о недопущении НЕеврея к власти, ежели это таки можно И! - пресловутое интервью его с гусем, где оне объявили евреев хозяевами "этой страны" навсегда)
начинаем банить
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(без названия)
Замкадыш написал 13.03.2021 15:05
За мкадом жизни нет! Москва это клоп сосущий соки из коренных народов России!
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