- Не посадишь в автозак всех, кто держит красный флаг!

13 марта у Приёмной Президента прошли одиночные пикеты в защиту Александра Черепанова. 71-летнему коммунисту, первому секретарю Тюменского обкома, главному редактору газеты «Трудовая Тюмень» — Александру Киприяновичу власти угрожают 5-летним сроком за мнимое избиение замначальника полиции Волковицкого.

7 ноября 2020 года полиция набросилась на мирную демонстрацию коммунистов — кого-то повалили на землю, кого-то оттесняли, несколько человек были задержаны — Александра Черепанова бросили на пол автозака, не давали подняться, ему стало плохо с сердцем, но в оказании медицинской помощи было отказано. После всего этого полицейского погрома, учинённого в отношении мирной группы лиц, уголовное дело было заведено не на представителей исполнительной власти, а на человека, которого они же сами и довели до состояния, угрожающего его здоровью.

Судебные заседания проходят в Ленинском суде Тюмени, но уже показания самих полицейских-свидетелей расходятся с делом — не могут сойтись даже в том, какому избиению был подвергнут их начальник (то покраснение века — по версии Волковицкого, то покраснение правой щеки — по версии полицейских), расходятся и свидетельства полиции с данными на судебных заседаниях от письменных, оформленных ещё до суда. В такой же путанице оказались и сами врачи — Юдашкин Д.В. (из второй областной клинической больницы, у которого был на приеме В. Волковицкий) и государственный судебно-медицинский эксперт М. Алтынов (который сделал судебно-медицинское заключение). Юдашкин диагностировал контузию глазного яблока легкой степени тяжести левого глаза, а эксперт написал, что такой диагноз не подтвержден объективными клиническими данными и в судебно-медицинском отношении оценен быть не может.

В суде также был опрошен ряд свидетелей задержания среди самих горожан, вот здесь уже путаницы не было. Все подтвердили, что Александр Черепанов не выходил на проезжую часть дороги (одно из обвинений полицейских в его адрес), что сотрудники полиции применили силу как к самому Черепанову, так и к другим участникам шествия, что Черепанову стало плохо, когда он лежал в автозаке на полу, и что сотрудники полиции отказали ему в медицинской помощи.

Между тем в Тюмени с начала декабря продолжаются пикеты в защиту уважаемого народом редактора "Трудовой Тюмени", пикеты проходят ежедневно, при любой погоде. Люди выражают Черепанову полную поддержку и солидарность. Они выходят, не взирая на 30-градусный мороз, ветер и снег. Выходят коммунисты и студенты, рабочие и пожилые люди. Ведь имя Александра Черепанова известно каждому по всей Тюмени — честный редактор и коммунист за эти годы сумел помочь разным трудовым коллективам, жителям города и области, попавшим в беду. Имя Александра Черепанова давно стало маяком справедливости для всей Тюменской области и за её пределами.

Четвёртый месяц одиночные пикеты видит вся Тюмень.

Московские коммунисты разных организаций также снова пришли выразить свою солидарность с Александром Черепановым. ОКП, Рабочий Компас, Рабочий Контроль, АКМ-ТР, КПРФ, РМП-Москва подняли плакаты:

- Руки прочь от Александра Черепанова!

- Уголовное дело = избирательная технология?

- Не посадишь в автозак всех, кто держит красный флаг!

После пикетов коммунисты, скандируя лозунги в защиту Александра Черепанова, направились в Приёмную Президента, чтобы сдать обращение.

Следующие судебные заседания состоятся 15 и 16 марта, будет продолжен допрос свидетелей. Хотелось бы надеяться, что уголовное преследование будет в итоге ожидать не Александра Киприяновича, а зам полиции Волковицкого, чьи фантазии и легли в основу уголовного преследования честного и уважаемого в городе труженика и коммуниста Черепанова.