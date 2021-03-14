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Московский листок

Как унижают в СИЗО через "приседания"

Опубликовано 14.03.2021 автором Марина Литвинович, член ОНК в разделе комментариев 0

тюрьма сизо онк
Как унижают в СИЗО через "приседания"

Мы, как члены ОНК, часто получаем обращения, касающиеся унизительных «приседаний», которые практикуются практически в каждом СИЗО. Возвращаясь в следственный изолятор после суда, больницы или любого иного выезда, арестованный заходит в сборное отделение, где сотрудники должны проверить, нет ли у человека запрещённых предметов. Обычно арестованный снимает всю одежду, заходит в специальную кабинку, где полностью просвечивается. Иногда после этого сотрудники приказывают повернуться спиной, широко расставить ноги, наклониться вперёд и глубоко присесть. Делается это для того, чтобы проверить, не спрятано ли где-то там, внутри, например, чего-то незаконного.

Надо отметить, что данная «процедура» и ее длительность никак не регламентирована, поэтому, если сотрудник разозлён, жесток или предвзято относится к обыскиваемому, он может заставить человека приседать много раз, ещё ниже, ниже, ещё шире расставив ноги, испытывая при этом мучительное унижение.

Часто на такие действия нам жалуются женщины и мужчины-мусульмане.

Мы каждый раз просим руководство СИЗО поговорить с сотрудниками на «сборке», чтобы они не усердствовали в этих «приседаниях».

Но, к сожалению, такая практика существует везде. И вот в результате мы получаем такие вот рассказы:

«После очередного суда в ноябре [2020 года] Антонине стало плохо, ей вызвали скорую, у нее было кровотечение. Когда ее уже вернули в СИЗО, то охрана заставила ее раздеться догола и приседать. Антонина тихонько пожаловалась сотрудницам СИЗО, что у нее кровотечение, в ответ на это она услышала: „Будешь приседать столько, сколько захотим“. После приседаний ей дали команду: „Залила, сука, все кровью, давай на колени и вытирай своими шмотками“. И все это в присутствии сотрудников мужчин».

Это рассказ отца про Антонину Зимину, которую мы много раз навещали в «Лефортово», где она находилась долгое время. Ничего подобного в Лефортово с ней не происходило, слава богу. Мне очень жаль Антонину, она производила на меня впечатление разумной, веселой и доброй молодой женщины. Ее осудили на 13 лет за фото сотрудника ФСБ на ее свадьбе.



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