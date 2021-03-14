С такой Украиной никогда не будет компромисса и примирения."

Выдавать желаемое за действительное – приятно, но очень опасно.

Прочитала злорадные реляции о том, что генерал ВСУ Кривонос на Круглом столе с пафосным названием "Крым и Донбасс: пути возвращения",

упомянул о провале Украины в вопросе поддержки украинских военных, выехавших из Крыма. Он сказал, что многие были вынуждены вернуться обратно, не получив ни жилья ни нормальных условий для службы.

Ну, и опять очередной вопль радости в российских СМИ, дескать, видите, даже высшие руководители на Украине подтверждают полный развал и безнадегу.

Но я нашла не тридцатисекундный ролик, а полную запись этого заседания, которое длилось почти четыре часа.

И я советую посмотреть эту запись более внимательно.

Ох, как рано радуются капитуляции.

Там речь шла совсем не о поражении и провале Украины. Там не идет речь об отступлении и осмыслении происходящего.

Напротив, все готовятся к победному реваншу и возвращению, и задумываются над новыми кадрами для наполнения военных комендатур на территории Донбасса и Крыма.

Выступающие на этом мероприятии не слишком знакомы российским экспертам, хотя на Украине их лица и имена достаточно известны. Там выступал Михаил Гончар, директор Центра глобалистики 2021, лидеры нацистских формирований Билецкий и Жорин, юрист по морскому праву Устименко, генерал Кривонос, военный моряк Рыженко, один из главных радетелей за полное изгнание российского флота к 2017 году Георгий Перепелица и другие.

Главные тезисы :

На Донбассе и в Крыму необходимо провести полную зачистку, поражение в гражданских правах населения на срок от 5 до 18 лет, причем, это должно коснуться и учителей и врачей и других бюджетников, принять законы по борьбе с коллаборационизмом, и уничтожить пророссийские силы внутри Украины.

Необходимо усилить на Россию санкционное давление, в международных судах оспаривать право России на регулирование судоходства в Азовском море и Креченском проливе.

Нужно форсировать все формы военного сотрудничества с США, настаивать на поставках на Украину военных технологий и современного вооружения.

Героические украинские военные планируют развивать малый флот Украины, который москитными укусами будет стремиться парализовать российский военный флот.

Ну, и по мелочи – полностью разорвать все хозяйственные и экономические связи с Россией, привлечь Запад к закрытию несоответствующей экологическим нормам АЭС в Белоруссии, вернуть Украину к ядерному статусу, создав атомное оружие.

Выдернув одну фразу из выступления бывшего украинского военного, российские СМИ не стали вникать в настоящий смысл этого Круглого стола, полностью извратив его содержание и настроение. Не к своему поражению они готовятся, а к капитуляции России.

Да, можно считать их городским сумасшедшими. Но ведь этими настроениями пропитана вся украинская политическая жизнь.

С такой Украиной никогда не будет компромисса и примирения.