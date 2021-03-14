Кто владеет информацией,
владеет миром
Рейтинг
все лучшие новости >>
English
  
Кольцо оппозиции
    
Форум
Главная
Политический расклад
Экономическая реальность
Жизнь регионов
Общество и его культура
Силовые структуры
Особенности внешней политики
Компрометирующие материалы
Московский листок

С такой Украиной никогда не будет компромисса и примирения

Опубликовано 14.03.2021 автором Лариса Шеслер в разделе комментариев 1

украина война крым киев
С такой Украиной никогда не будет компромисса и примирения

Выдавать желаемое за действительное – приятно, но очень опасно.

Прочитала злорадные реляции о том, что генерал ВСУ Кривонос на Круглом столе с пафосным названием "Крым и Донбасс: пути возвращения",

упомянул о провале Украины в вопросе поддержки украинских военных, выехавших из Крыма. Он сказал, что многие были вынуждены вернуться обратно, не получив ни жилья ни нормальных условий для службы.

Ну, и опять очередной вопль радости в российских СМИ, дескать, видите, даже высшие руководители на Украине подтверждают полный развал и безнадегу.

Но я нашла не тридцатисекундный ролик, а полную запись этого заседания, которое длилось почти четыре часа.

И я советую посмотреть эту запись более внимательно.

Ох, как рано радуются капитуляции.

Там речь шла совсем не о поражении и провале Украины. Там не идет речь об отступлении и осмыслении происходящего.

Напротив, все готовятся к победному реваншу и возвращению, и задумываются над новыми кадрами для наполнения военных комендатур на территории Донбасса и Крыма.

Выступающие на этом мероприятии не слишком знакомы российским экспертам, хотя на Украине их лица и имена достаточно известны. Там выступал Михаил Гончар, директор Центра глобалистики 2021, лидеры нацистских формирований Билецкий и Жорин, юрист по морскому праву Устименко, генерал Кривонос, военный моряк Рыженко, один из главных радетелей за полное изгнание российского флота к 2017 году Георгий Перепелица и другие.

Главные тезисы :

На Донбассе и в Крыму необходимо провести полную зачистку, поражение в гражданских правах населения на срок от 5 до 18 лет, причем, это должно коснуться и учителей и врачей и других бюджетников, принять законы по борьбе с коллаборационизмом, и уничтожить пророссийские силы внутри Украины.

Необходимо усилить на Россию санкционное давление, в международных судах оспаривать право России на регулирование судоходства в Азовском море и Креченском проливе.

Нужно форсировать все формы военного сотрудничества с США, настаивать на поставках на Украину военных технологий и современного вооружения.

Героические украинские военные планируют развивать малый флот Украины, который москитными укусами будет стремиться парализовать российский военный флот.

Ну, и по мелочи – полностью разорвать все хозяйственные и экономические связи с Россией, привлечь Запад к закрытию несоответствующей экологическим нормам АЭС в Белоруссии, вернуть Украину к ядерному статусу, создав атомное оружие.

Выдернув одну фразу из выступления бывшего украинского военного, российские СМИ не стали вникать в настоящий смысл этого Круглого стола, полностью извратив его содержание и настроение. Не к своему поражению они готовятся, а к капитуляции России.

Да, можно считать их городским сумасшедшими. Но ведь этими настроениями пропитана вся украинская политическая жизнь.

С такой Украиной никогда не будет компромисса и примирения.



Рейтинг:   5.00,  Голосов: 1
Поделиться
Всего комментариев к статье: 1
Комментарии не премодерируются и их можно оставлять анонимно
Об опасности европы Знают все владельцы ж-пы! Если ты не -дарас, На спине носи матрас!
OGOTOTBOGTOT!!! написал 14.03.2021 02:41
"Да, можно считать их городским сумасшедшими. Но ведь этими настроениями пропитана вся украинская политическая жизнь.
С такой Украиной никогда не будет компромисса и примирения."
-То таки да! То а путину 3,1416-дараска Хлопотливая, вождиха четвертого рейха и прочие еуро-пейские 3,1416-дарастические макароны втирали, что майдауны таки милые, пушистые и будут таки ходить в радужных одеждах - то таки да! Таки путин взял и им поверил - таки потом признал, что "его обманули"! Таки, после этого признания, что его обманули еврошулера, надо было сразу уйти в отставку, а он начал таки рассказывать, что СССР ничего, кроме галош, не производил - то таки да...
Понятно, что ума у путина больше, чем у всех жо-позиционеров вместе взятых, но вот честности у него таки маловато - то таки да...
Ответить
Написать комментарий
Ваше имя:
Заголовок:
Комментарий:
Введите число, указанное на картинке:

Опрос
  • Вернуть ли Дзержинского на Лубянку?:
Результаты
Интернет-ТВ
Полиция сорвала форум муниципальных депутатов
Полиция сорвала форум муниципальных депутатов
13.03.2021
Марш маршей
Марш маршей
12.03.2021
<< прислать видео
все видео >>
Новости
Российские миллиардеры бьют рекорды (1)
С такой Украиной никогда не будет компромисса и примирения (1)
Не посадишь в автозак всех, кто держит красный флаг! (0)
Как унижают в СИЗО через "приседания" (0)
Путин и стиральная машинка времени (20)
Создаётся впечатление, что президент вообще не вникает в проблему развития страны (13)
Полиция сорвала форум муниципальных депутатов (15)
Прорывное предложение в послание президента Федеральному собранию (10)
Кто-то явно помогает коронавирусу убивать москвичей (12)
Из депутата Митрохина пытаются сделать Галямину? (8)
Анонсы
<< добавить анонс
последние анонсы >>
Добавить свой материал
Наша блогосфера
Анатолий Баранов Анатолий Баранов: Состояния олигархов растут на фоне развала
Михаил Делягин Михаил Делягин: Мои публикации в Instagram за 13 марта 2021
Михаил Делягин Михаил Делягин: Цифровой след личности - новый смысл существования человечества и некоторые следствия этого. Декла
Михаил Делягин Михаил Делягин: Нужно запретить офшорным компаниям владеть любым имуществом на территории России
Михаил Делягин Михаил Делягин: Украина заговорит по-английски?
Все записи >>
Авторы
Баранов Анатолий Делягин Михаил
Гельман Моисей Гранатова Анна
Гречанинов Владимир Майсурян Александр
Митина Дарья Морозова Наталья
Московченко Николай Пионтковский Андрей
Саматов Сергей Эйдман Игорь

              
© 1998-2017 ФОРУМ.мск (наши зеркала: forum-msk.org forummsk.info)
о нас | наша кнопка | реклама на сайте | связаться с нами | email: forum-msk@yandex.ru
Рейтинг@Mail.ru       читайте нас также: pda | twitter | rss