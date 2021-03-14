Российские миллиардеры бьют рекорды

Состояние российского миллиардера Алексея Мордашова впервые достигло 30 миллиардов долларов, свидетельствуют данные Forbes Real-Time.

Алексей Мордашев стал вторым в истории российским бизнесменом, чье состояние выросло до такого уровня. Прежде этой отметки удалось достичь только Владимиру Потанину, но того жестко наказали на 2 миллиарда долларов "за экологию". Посмотрим, может и "Северсталь" тоже воздуха не озонирует...

Но вообще экономическое положение российских граждан, наверно, наихудшее со времен дефолта 1998 года, и на этом фоне уже второй российский миллиардер идет на рекорд. Это и не дает рассыпаться в восторгах - явно, что состояния олигархов растут не на подъеме, а на развале.

Кстати, вообще все крупные российские состояния были сделаны на фоне жесточайшего развала 90-х годов.

Так может быть, ликвидация миллиардных состояний приведет к экономическому росту в России?

Не уверен, но мне кажется, стоит попробовать.

А.Б.