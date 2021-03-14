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Московский листок

Совсем он потерял стыд перед людьми...

Опубликовано 14.03.2021 автором Григорий Полуэктов в разделе комментариев 2

кпрф зюганов рашкин
Совсем он потерял стыд перед людьми...

Информация о жизни России льётся в СМИ и в интернете непрерывным потоком. Большинство населения особенно в сельской местности не интересуются политикой и могут встретить надвигающиеся события потерей здоровья.

Например, экономист В.Катасонов информирует народ о том, что за 2020 год Россия вывезла в Лондон 300 тонн золота. Люди в недоумении, у нас что негде его хранить? Раньше хранили более двух тысяч тонн и могли ещё добавить, но тогда в стране командовали настоящие коммунисты. В 2019 году вывезли 113, 5 тонн, а в 2018 для сравнения - всего 10,4 тонны. По этому поводу есть смелое мнение, что кто - то, пока нам не известно, готовится к передислокации. Всем ясно, что это не простой человек вывозит дорогой металл, а человек занимающий самый высокий пост в стране или его "товарищи". Так они идут дальше, готовя отступление равное победе. И это подтверждают депутаты, которые согласились освободить чиновников от наказания за нечаянную коррупцию. По этому поводу дума уже приняла в первом чтении правительственные законопроекты, освобождающие чиновников, судей, парламентариев и сотрудников госкомпаний ответственных за нарушения антикоррупционных законов, наступивших в не зависящих от них обстоятельств. А кто разворовывает бюджеты? Именно чиновники. А при чём здесь парламентарии? Они что допущены к бюджету страны или региональным? Их коррупция заключается в том, что у них зарплата не самая большая среди чиновников, но они имеют такие льготы, которые и не снились депутатам СССР. Более того они от Союза взяли премии ежемесячные, квартальные и тринадцатую зарплату. Фактически депутат стал стоить для бюджета уже полтора миллиона рублей в месяц. А их 450 человек, стоящих на страже чиновников и угнетающих народ, за счёт которого они и живут в шоколаде. А мы разинули рты и не можем положить туда что - нибудь вкусненького, как депутаты, чтобы порадовать желудок. На большее мы не способны. Так и будем жить с раскрытыми ртами, а когда он раскрыт мозг дремлет, ничего полезного придумать не может.

Смотрите на что сподобился М.Решетников. Предупредил президента, что ВТО может опрокинуть Дальний Восток России из - за моратория на пошлины. А что президент? Пока ничего, да он и не очень слушает кого либо.

Так почему же мы тридцать лет не выберемся из нищеты, да и государство не блещет достижениями хотя бы в одной области? Главный недостаток современной российской экономики - она не имеет стратегии развития. Программы Г.Грефа и Э.Набиуллиной, Я.Кузьминова и В.Мау, программа правительства 2015 года привели к тому что Россия имеет сейчас. Стратегии представляют собой всего лишь копирование западных инструкций и дикую тупость разработчиков. Если президент всё это терпит, то он либо действительно хочет ликвидировать Россию как ликвидировали Союз, или он мало что соображает в экономике. Читатель, найдите другое определение? Сколько было болтовни о развитии АПК. Россия впервые продаёт пшеницу и стала первой в мировой торговле. Продали и на эти средства покупаем сельскохозяйственную технику, мясо, масло пальмовое, фрукты, овощи и нет конца этим закупкам. У нас нет семенного материала и никто не хочет восстанавливать селекционные станции. Покупаем порошок изготовленный из отходов мясной промышленности и добавляем его в хлебобулочные изделия. Даже в третьих странах пальмовое масло в том виде в котором Россия закупает они не используют. А кто из чиновников добросовестно исполняет свои обязанности? На сегодня таковых нет. Даже президент много обещает, но практически ничего не делается и так все 21 год, а мы спокойно смотрим, иногда хлопаем и бежим голосовать за президента. Старушки говорят, что голосуем потому что нет войны. Войны нет а убыль населения как на войне. Число умерших только за январь текущего года превысило такой же период прошлого года на 33,9 %. Более того умирают не только от отсутствия медицины. Убийства и суициды стали нормой в нашем бандитском государстве.

Бездействие власти привело к тому, что Украина готовится к войне против России, пройдя через Донбасс. Кремль упустил инициативу и теперь будем жизнями расплачиваться и не известно чем это может закончится. А надо было старушкам не каркать, а выбирать достойного президента.

Большую ошибку допустили рядовые коммунисты, не убрав Геннадия Андреевича от руководства партии. На днях смотрел и слушал по интернету на ответы М.Делягина журналисту. Речь зашла о митингах 23 февраля. Зюганов запретил митинговать коммунистам, а только возложить цветы к лидерам СССР. Так вот М.Делягин заявил, что Зюганов - кидало. и могильщик партии. Долго я и мои земляки ждали настоящей характеристики Зюганова. Он действительно кинул Победу, Родину и народ. Я бы его не допустил к могиле Сталина, Жукова и в Мавзолей Ленина. Он предал их и возложением цветов хочет запудрить нам мозги.

В Карелии задержан коммунист Е.Ульянов, как пишет Зюганов за то, что он встречался с избирателями у памятника Ленину. Зюганов пишет в газете: "Понимаю, что для чиновников и депутатов из "Единой России" открытый разговор с народом не просто непривычен, он их пугает". Геннадий Андреевич, не надо врать. Поговорить с коммунистами и избирателями можно в помещении. Если вы хотели поговорить о проблемах в России и о том, что надо делать дальше то выведите на разговор миллиона полтора народу и тогда вас поймёт и народ, и власть. Вы продолжаете дурить народ бестолковщиной. "КПРФ никогда не боялась говорить со своим избирателем напрямую". Не подскажите когда это было? С 1996 года вы никогда не встречались на улице с народом. Вы иногда встречаетесь со своими сторонниками на конференциях, каких - то собраниях, пленумах, съездах. При этом всегда вы на трибуне и с докладом, но никогда не разговариваете с людьми, слушая вопросы и отвечая по существу. Ложь вас задавит окончательно.

"Намерены это делать мы и впредь. Законная деятельность депутата не может являться основанием для преследования". А за что вы пытаетесь ВЫГНАТЬ В.Рашкина? Почему вас не устраивает деятельность Н.Бондарнко? Почему вы не организовали митинг в честь дня Красной Армии? Испугались президента и его боевого отряда. Вы даже не выступили против создания Росгвардии, которая насчитывает 300 тысяч головорезов и служит лично президенту. В.Путин взял пример с Р.Кадырова. Вот только деньги берёт с нищего народа. Геннадий Андреевич опубликуйте дату, когда вы встретитесь с народом?

Совсем он потерял стыд перед людьми, совесть, о чести я не говорю он забыл, а может и не знал что это такое. Заканчивает заметку так: "КПРФ не потерпит над собой диктата. Мы будем добиваться восстановления справедливости. Виновные в попрании законов страны, конституционных прав и свобод граждан понесут заслуженное наказание. Мы не допустим судилища над нашими товарищами". Но конституционные права нарушает именно президент.

Я перечислю те статьи, которые систематически нарушает президент. № 3,7, 15, 17, 19, 29, 31, 32, 41, 42, 43 и так далее. Вы добиваетесь справедливости уже 28 лет, но так и ничего не добились. Сидя в кабинете конечно ничего не добьётесь, в нём тепло, уютно и не дует.



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Всего комментариев к статье: 2
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рс написал 14.03.2021 10:35
Можно сказать и короче-при этой власти будущего у страны нет....
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28 лет, но так и ничего не добились
ма-кр-об-ий455 написал 14.03.2021 10:33
Прослушал интервью Рашкина, тоже крутится, как уж на сковородке. Он от зюганова отличается, но чувствуется, как он боится потерять своего начальника, которого ему утвердил президент. При такой постановке мнений, зюганов после съезда опять будет главным. Пора прекратить работать активу партии по указаниям президента и при этом утверждать, что мы боремся за власть. Партия ежегодно теряет сторонников и скоро сойдет на нет. Этого добиваемся?
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