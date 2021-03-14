Совсем он потерял стыд перед людьми...

Информация о жизни России льётся в СМИ и в интернете непрерывным потоком. Большинство населения особенно в сельской местности не интересуются политикой и могут встретить надвигающиеся события потерей здоровья.

Например, экономист В.Катасонов информирует народ о том, что за 2020 год Россия вывезла в Лондон 300 тонн золота. Люди в недоумении, у нас что негде его хранить? Раньше хранили более двух тысяч тонн и могли ещё добавить, но тогда в стране командовали настоящие коммунисты. В 2019 году вывезли 113, 5 тонн, а в 2018 для сравнения - всего 10,4 тонны. По этому поводу есть смелое мнение, что кто - то, пока нам не известно, готовится к передислокации. Всем ясно, что это не простой человек вывозит дорогой металл, а человек занимающий самый высокий пост в стране или его "товарищи". Так они идут дальше, готовя отступление равное победе. И это подтверждают депутаты, которые согласились освободить чиновников от наказания за нечаянную коррупцию. По этому поводу дума уже приняла в первом чтении правительственные законопроекты, освобождающие чиновников, судей, парламентариев и сотрудников госкомпаний ответственных за нарушения антикоррупционных законов, наступивших в не зависящих от них обстоятельств. А кто разворовывает бюджеты? Именно чиновники. А при чём здесь парламентарии? Они что допущены к бюджету страны или региональным? Их коррупция заключается в том, что у них зарплата не самая большая среди чиновников, но они имеют такие льготы, которые и не снились депутатам СССР. Более того они от Союза взяли премии ежемесячные, квартальные и тринадцатую зарплату. Фактически депутат стал стоить для бюджета уже полтора миллиона рублей в месяц. А их 450 человек, стоящих на страже чиновников и угнетающих народ, за счёт которого они и живут в шоколаде. А мы разинули рты и не можем положить туда что - нибудь вкусненького, как депутаты, чтобы порадовать желудок. На большее мы не способны. Так и будем жить с раскрытыми ртами, а когда он раскрыт мозг дремлет, ничего полезного придумать не может.

Смотрите на что сподобился М.Решетников. Предупредил президента, что ВТО может опрокинуть Дальний Восток России из - за моратория на пошлины. А что президент? Пока ничего, да он и не очень слушает кого либо.

Так почему же мы тридцать лет не выберемся из нищеты, да и государство не блещет достижениями хотя бы в одной области? Главный недостаток современной российской экономики - она не имеет стратегии развития. Программы Г.Грефа и Э.Набиуллиной, Я.Кузьминова и В.Мау, программа правительства 2015 года привели к тому что Россия имеет сейчас. Стратегии представляют собой всего лишь копирование западных инструкций и дикую тупость разработчиков. Если президент всё это терпит, то он либо действительно хочет ликвидировать Россию как ликвидировали Союз, или он мало что соображает в экономике. Читатель, найдите другое определение? Сколько было болтовни о развитии АПК. Россия впервые продаёт пшеницу и стала первой в мировой торговле. Продали и на эти средства покупаем сельскохозяйственную технику, мясо, масло пальмовое, фрукты, овощи и нет конца этим закупкам. У нас нет семенного материала и никто не хочет восстанавливать селекционные станции. Покупаем порошок изготовленный из отходов мясной промышленности и добавляем его в хлебобулочные изделия. Даже в третьих странах пальмовое масло в том виде в котором Россия закупает они не используют. А кто из чиновников добросовестно исполняет свои обязанности? На сегодня таковых нет. Даже президент много обещает, но практически ничего не делается и так все 21 год, а мы спокойно смотрим, иногда хлопаем и бежим голосовать за президента. Старушки говорят, что голосуем потому что нет войны. Войны нет а убыль населения как на войне. Число умерших только за январь текущего года превысило такой же период прошлого года на 33,9 %. Более того умирают не только от отсутствия медицины. Убийства и суициды стали нормой в нашем бандитском государстве.

Бездействие власти привело к тому, что Украина готовится к войне против России, пройдя через Донбасс. Кремль упустил инициативу и теперь будем жизнями расплачиваться и не известно чем это может закончится. А надо было старушкам не каркать, а выбирать достойного президента.

Большую ошибку допустили рядовые коммунисты, не убрав Геннадия Андреевича от руководства партии. На днях смотрел и слушал по интернету на ответы М.Делягина журналисту. Речь зашла о митингах 23 февраля. Зюганов запретил митинговать коммунистам, а только возложить цветы к лидерам СССР. Так вот М.Делягин заявил, что Зюганов - кидало. и могильщик партии. Долго я и мои земляки ждали настоящей характеристики Зюганова. Он действительно кинул Победу, Родину и народ. Я бы его не допустил к могиле Сталина, Жукова и в Мавзолей Ленина. Он предал их и возложением цветов хочет запудрить нам мозги.

В Карелии задержан коммунист Е.Ульянов, как пишет Зюганов за то, что он встречался с избирателями у памятника Ленину. Зюганов пишет в газете: "Понимаю, что для чиновников и депутатов из "Единой России" открытый разговор с народом не просто непривычен, он их пугает". Геннадий Андреевич, не надо врать. Поговорить с коммунистами и избирателями можно в помещении. Если вы хотели поговорить о проблемах в России и о том, что надо делать дальше то выведите на разговор миллиона полтора народу и тогда вас поймёт и народ, и власть. Вы продолжаете дурить народ бестолковщиной. "КПРФ никогда не боялась говорить со своим избирателем напрямую". Не подскажите когда это было? С 1996 года вы никогда не встречались на улице с народом. Вы иногда встречаетесь со своими сторонниками на конференциях, каких - то собраниях, пленумах, съездах. При этом всегда вы на трибуне и с докладом, но никогда не разговариваете с людьми, слушая вопросы и отвечая по существу. Ложь вас задавит окончательно.

"Намерены это делать мы и впредь. Законная деятельность депутата не может являться основанием для преследования". А за что вы пытаетесь ВЫГНАТЬ В.Рашкина? Почему вас не устраивает деятельность Н.Бондарнко? Почему вы не организовали митинг в честь дня Красной Армии? Испугались президента и его боевого отряда. Вы даже не выступили против создания Росгвардии, которая насчитывает 300 тысяч головорезов и служит лично президенту. В.Путин взял пример с Р.Кадырова. Вот только деньги берёт с нищего народа. Геннадий Андреевич опубликуйте дату, когда вы встретитесь с народом?

Совсем он потерял стыд перед людьми, совесть, о чести я не говорю он забыл, а может и не знал что это такое. Заканчивает заметку так: "КПРФ не потерпит над собой диктата. Мы будем добиваться восстановления справедливости. Виновные в попрании законов страны, конституционных прав и свобод граждан понесут заслуженное наказание. Мы не допустим судилища над нашими товарищами". Но конституционные права нарушает именно президент.

Я перечислю те статьи, которые систематически нарушает президент. № 3,7, 15, 17, 19, 29, 31, 32, 41, 42, 43 и так далее. Вы добиваетесь справедливости уже 28 лет, но так и ничего не добились. Сидя в кабинете конечно ничего не добьётесь, в нём тепло, уютно и не дует.