Депутатский автозак

Вчера власть пробила очередное дно, арестовав в помещении, специально арендованном под съезд муниципальных депутатов, около 200 человек, большинство из которых были законно избранными депутатами разных уровней.

Историки уже напоминают, что в 1906 году одновременно были арестованы 169 депутатов, из которых только 3 были оправданы, а остальные получили по 3 месяца тюрьмы и поражение в правах. Тоже относительно гуманно, аналогично нашим 15-20 суткам... Ну и опять же раздаются голоса, мол, нынешним-то всего лишь штрафы выписали, и не очень огромные.

Ну так погодите, будут вам еще и посадки. Процесс еще идет, и "скорый поезд набирает ход". Пока что побит рекорд 115-летней давности по числу задержанных депутатов, сейчас говорят о 170-ти.

Давайте-ка вспомним, как все начиналось.

Отсчет надо вести от событий октября 1993 года, когда исполнительная власть силой оружия победила законодательную и получила возможность самой формировать парламент, лишь слегка маскируя это политическими технологиями.

Некоторое время исполнительная власть сохраняла некоторый пиетет к созданной ей же самой законодательной ветви власти, начиная с дорогущего ремонта здания бывшего Госплана, где сейчас находится Госдума, а также здания Мосгордумы в бывшем Свердловском райкоме КПСС взамен конфискованного законодательной властью исторического здания Моссовета.

Новые депутаты получили все атрибуты "большого начальника" - зарплату на уровне министра, великолепные отдельные кабинеты, штат помощников, круглосуточные машины и полный набор номенклатурных благ для высших чиновников. Это должно было поднять статус "парламентского новодела" взамен искорененных Советов народных депутатов.

И длительное время депутат был чем-то вроде статусного городского сумасшедшего - ему можно было все, а против него - ничего, вплоть до того, что депутаты освобождались даже от ответственности за убийство.

Позже, конечно, депутатская вольница была несколько уменьшена, но в целом длительное время статус народного избранника был весьма высок - люди платили колоссальные деньги, чтобы избраться и получить неприкосновенность.

Сегодня это уже в прошлом - в случае надобности неприкосновенность депутата Госдумы слетает с него в течение одного дня, а у депутатов более низкого уровня ее просто давно нет. Как нет уже и зарплат, и много чего еще.

Но все же некоторое почтение к депутатскому статусу в обществе сохраняется, и как раз сейчас идет процесс ликвидации этого почтения. Такое было в 90-х со статусом журналиста - помните, многотысячные толпы на похоронах погибших Холодова или Листьева? Сегодня же журналист в глазах власти - это сразу за дворником-гастарбайтером: репортеров бьют, убивают, задерживают, сажают по вздорным обвинениям, не говоря о том, что обращаются с прессой наши власти намного хуже, чем с домашними собаками.

Вот примерно тоже происходит и с депутатами сегодня.

Давайте вспомним хронику последних недель. Вот провели обыск в муниципалитете Щукино.

Андрей Гребенник: Намек тонкий был предъявлен - сегодня ты свидетель, а дальше посмотрим…

Ничего пока даже и не произошло, но с избранными народом депутатами, как оказалось, можно обращаться также, как с каким-нибудь проворовавшимся ООО.

Чуть ранее - в дальней провинции.

Депутат в СИЗО держит голодовку - примета времени

И еще целая серия подобных событий в разных регионах - везде в местными депутатами обращаются как хотят. Костей не переломали, и скажите спасибо.

И вот два дня назад арестовывают Сергея Митрохина, местного депутата, но политика федерального уровня и федеральной же известности. И опять, что называется, "не с балды".

Из депутата Митрохина пытаются сделать Галямину?

Как видим, все развивается по нарастающей. Но не успели люди отвозмущаться по Митрохину, как буквально на следующий день...

Полиция сорвала форум муниципальных депутатов

Диалектика, однако. Исторические события во временной развертке показывают тенденцию и помогают понять, чего на самом деле от нас добиваются. Политолог Макаркин в эфире недавно заметил, что если бы не массовый арест депутатов, то этого муниципального съезда никто бы и не заметил... Так верно! Но надо, чтоб заметили! Чтоб поняли, куда рулит власть - к полной дискредитации самого депутатского статуса, а через это - "унасекомливание" и без того невеликой роли законодательной и представительной власти.

Власть не может взять под контроль местные и муниципальные выборы ввиду их большого количества - и она пытается лишить их смысла. А депутатов понизить до уровня городских сумасшедших, но уже не статусных, уже бомжеватых и никчемных. Приравнивание этих бомжеватых к министрам - прошлый век.

Так что, как говаривал покойный генерал Лебедь - это была не глупость, это ум такой...

Исполнительная власть в России давно не нуждается в политике сдержек и противовесов. Она вобще в политике больше не нуждается, ей достаточно дворцовой интриги. Ей уже и избиратель в тягость - вполне довольно подданных. Что там они еще хотят избирать? Платят дань, как подданные, и достаточно.

Вот в этом и заключается суть событий - унасекомить законодательную власть окончательно. Кстати, есть в этом для депутатов и положительная сторона - казнить и сажать не будут, жестокое и несправедливое наказание тоже поднимает статус. Поэтому будут пороть по заднице, таскать за волосы в околоток, сажать на несколько суток в кутузку с пьяницами и домашними буянами.

Вот смотрите, полицейские волокут Яшина - на минуточку главу муниципального совета Красносельский. Вот в автозаке сидит Якубович - глава муниципального совета Тверской. Нам всем ясно дают понять - они никто, простой сержант полиции на пинках может вынести их откуда захочет, и ему ничего не будет...