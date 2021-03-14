Ничего я не знала о ВХУТЕМАСе

Ну почти ничего, если честно, — пока вчера не сходила в Музей Москвы на выставку «ВХУТЕМАС 100. Школа авангарда». Я не люблю авангард (ладно, просто не понимаю), а особенно теперешних его «продолжателей»: тогдашние хоть рисовать умели, а нынче сплошной дегене-арт. На выставку же пошла из-за первой части названия: узнать, что творилось в художественной жизни страны после упразднения Академии художеств.

100 — потому что в 2020-м исполнился век с момента создания Высших художественно-технических мастерских — «главного творческого института страны, определившего путь дизайнерского образования в России. Преподаватели, студенты, факультеты, эксперименты и наследие — так подробно об истории ВХУТЕМАСа еще никто не рассказывал» (это из анонса выставки).

Экспозиция огромная. Отдельно — о каждом факультете: живописном и текстильном, полиграфическом и древметфаке, керамическом, скульптурном, архитектурном... Когда через 10 лет ВХУТЕМАС закрыли (это особая история), он пророс во множестве известных вузов: Строгановке, архитектурном, текстильном, полиграфическом, лесотехническом.

Особая тема — преподавание и преподаватели. Знаете, кто учил здесь студентов? Кандинский, Веснин, Голубкина, Куприянов, Мельников, Мухина, Родченко, Татлин, Щусев! Таки было у кого учиться!

Учили по-новому. На первых курсах одним из основных предметов была так называемая пропедевтика: общие знания о цвете, композиции, форме, пространстве и т.д. — то, что нужно любому художнику, независимо от будущей специализации. Потом углублялись: например, дисциплина «Цвет» включала в себя 8 (!) предметов: «Цвет на плоскости», «Цвет в пространстве», «Цвет и форма», дальше не помню.

А как изобретательно их учили ощущать всякие пространственные вещи!

Через дырочку в специальном экране надо было смотреть на две плоскости (обе — торцом к смотрящему и под разными углами). На них ставили всякие кубики — и студент должен был определить, какой из них ближе, а какой дальше по отношению к противоположной стенке! И еще много такого.

Или давали задание: создать из бумаги или глины композицию, символизирующую вес. Или легкость. Или движение. Они там есть, в экспозиции, — очень выразительно!

Во ВХУТЕМАС однажды Ленин приезжал. Сказал, что все хорошо, но совершенно не понял, «чему тут учат». Однако, спасибо, не закрыл — чем снискал благодарность и вечную память от вхутемасовцев. На прощание с Ильичом они даже принесли собственный авангардный венок, соединяющий живые цветы с металлическими деталями. Много позже был снят многосерийный фильм о Ленине «Штрихи к портрету». Одна серия полностью посвящена этому историческому посещению: там юный Караченцов-вхутемасовец объясняет вождю мирового пролетариата суть авангардного искусства!

Еще одна история. Великий Дейнека тоже учился во ВХУТЕМАСе. И подавал большие надежды... в боксе (физкультура там была на высоте). Когда все-таки выбрал живопись, тренер расстроился: мог стать знаменитым боксером, а так — не пойми кто.

Отдельная тема — произведения студентов. Агиттекстиль меня очень впечатлил, и фарфор, и ксилография, и графика. Живопись не особо — говорю же, не люблю авангард. Дизайн (тогда не было такого слова, а дизайн был) — вообще песня! От настольных ламп-трансформеров и складных столов до планировки двухэтажных квартир. Ну и архитектура, конечно. Оказывается, студентам ВХУТЕМАСа (а выпускникам — тем более) доверяли делать архитектурные проекты, которые потом реально воплощались в жизнь! К примеру, Московский планетарий — их рук дело.

Напоследок признаюсь: если бы не экскурсия умницы-девочки-архитектора (как я поняла, одного из авторов этой выставки), не узнала бы и трети из того, что рассказала. Но до конца, каюсь, не дослушала: в залах отчаянно холодно, к тому же очень хотелось есть.

Конец дня мне сильно смазал «Хлеб насущный», что напротив Музея Москвы: безуспешно прождала горячего чая двадцать минут, после чего наорала на официантов (даже не извинились, уроды) и пошла в KFC.

А на выставку про ВХУТЕМАС надо идти по-любому! Она до 11 апреля.