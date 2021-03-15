– Господин судья, я пришел до вас как до родного папаши и имею поручение президента.

В кабинете секретаря президента раздался телефонный звонок, охранник доложил:

– Господин секретарь, какой-то человек ломится до вашего помещения. Говорит что у него дело до самого хозяина.

– Пусть идет до меня, хозяин никого не принимает.

Нежданным гостем оказался спикером Думы. Войдя, он начал с порога:

– Мое почтение, господин секретарь. Я простой человек, без хитростей, пять лет нахожусь при депутатах и занимаюсь моим нескучным занятием. Депутаты озабочены событиями в стране. К концу идет срок правления президента, а без него у нас может случится цурес похуже пандемии. Что это будет, секретарь?

– Что будет? Не будет его, у нас не будет нашей должности. Это же дважды два.

– Но депутаты хотят видеть нынешнего президента в его должности до конца его светлых дней. Если его место займет человек не нашей бранжи, а какой-нибудь «берлинский пациент», мы будем гореть огнем…

— Зачем нам гореть? — удивился секретарь. Не надо говорить такие слова, мсье спикер, ведь у нас человек человеку друг, товарищ и брат. Ступайте до вашей службы и передайте депутатам, пусть их не волнует этих глупостей.

Вечером секретарь, смеясь, поделился со своей женой опасениями спикера. Но жена его веселья не разделяла:

– Или ты сейчас же звонишь президенту, или этот «известный фигурант» через три года поведет тебя к прокурору.

И он понял, что был кругом неправ. Права была жена.

Не мешкая, секретарь позвонил шефу:

– Слушайте, президент, – сказал секретарь, – я имею сказать вам пару слов.

– Ну хорошо, – ответил президент, что это за пару слов?

– У меня был спикер Думы. Вы знаете спикера Думы?

– Я знаю спикера Думы. Дальше.

– Депутаты собрали совет и решили, что их вполне устраивает действующий президент.

– Я знаю, депутаты хотят меня, но идти на выборы мне мешает одна статья конституции.

– Что сказать депутатам за выборы?

– Скажи: президент знает за выборы. А сам сходи в Конституционный суд.

Не мешкая, секретарь отправился на Ильинку. У входа в огромное здание с колоннами блестела золотая вывеска с гербом России. Внутри все было в граните и мраморе, пахло покоем и вкусной жизнью. Сам председатель сидел в своем кабинете за огромным столом. Когда он увидел раннего гостя, разволновался и заметно побледнел. Ему давно пора было на пенсию, и он со страхом ждал соответствующего указа. Но президент судью хорошо знал и ценил как безотказного исполнителя его воли.

– Господин судья, я пришел до вас как до родного папаши и имею поручение президента.

– Вот я здесь и весь настроен узнать за вашу проблему.

– Президент отсидел свой срок от звонка до звонка. Мы имеем интерес, чтобы он больше не покидал свою службу, потому что там, где есть наш президент, там есть мы, если там не будет его, там не будет нас. Что мне сказать президенту?

– Скажи президенту, судья знает за проблему. Я сделаю то, об чем вы просите. Вам только стоит правильно проголосовать, а за мной дело не станет.

Судья был тёртый калач, он знал о жизни в России все, что можно о ней знать человеку его профессии. Об чём думает судья столько лет сохранявший свое кресло? Об том, чтобы в этом кресле сохранить себя. И судья принял мудрое решение – как говорилось в одном популярном фильме: «Кто нам мешает, – тот нам поможет!».

Вскоре в Думе состоялось внеплановое заседание. За окном, в незатейливом небе, сияло ликующее солнце. Слова взяла очень авторитетная депутатка, которая как жена Цезаря – вне подозрений:

– Господа депутаты, я хочу сказать речь. Слушайте сюда и кладите себе в уши мои слова. Президент наш человек. Он наша кровь, он наша плоть, как будто одна мамаша нас родила. Он дал нам все, что мы имеем. Поэтому мы должны дать ему право оставаться на своей должности столько, сколько пожелает. Для этого нужна всего одна маленькая поправка в основной закон – обнулить предыдущие сроки президента.

Как и следовало ожидать, депутаты Госдумы после встречи с президентом большинством голосов поддержали поправку об обнулении президентских сроков после принятия новой Конституции.

А за окнами Госдумы поднялся крик на всю Москву. Толпа несогласных голосила:

– Где начинается закон, и где кончается Дума?

– Закон кончается там, где начинается Дума, – отвечали резонные люди.

Теперь вы знаете все. Вы знаете, кто первый произнес слово «обнулить». И с этим уже ничего нельзя поделать, если у нас на носу очки, а в душе осень.