Привет Байдену и его профсоюзам

Много насмешливых и критических слов слышатся в нашей прессе в отношении нового президента США Джо Байдена. Он, действительно, стал во главе страны, которая штампует против нашей страны различные санкции, в основном за нарушение прав человека. Но не слышно, чтобы он добивался повышение налогов, различных штрафов для своих граждан. Наоборот, сразу одарил каждого американца для заживления болячек от пандемии, суммой в 1400 долларов. Теперь добивается увеличение минимальной оплаты труда.

Байден действительно боролся за президентское кресло с непривычными для нашей элиты заявлениями. Всенародно признался, что он член профсоюза и если его изберут президентом, то профсоюзы будут иметь большую власть. Пообещал при этом, сделать достоинство рабочих центральным элементом экономики. Он собирается в будущем ужесточить законодательство в отношении работодателей, нарушающих трудовое законодательство. Представьте, что такие слова сказал бы у нас, даже не кандидат в президенты, а обыкновенный претендент в губернаторы. Его покровители сразу бы отвернулись от него. Слово рабочий, профсоюзы, в нашей стране, которая числилась раньше страной рабочих и крестьян, оказались в разряде неприличных.

Став президентом, Байден заявил служащим своего аппарата следующее: «Помните, не люди работают для нас. Мы работаем для людей. Я работаю для людей. Они платят мне зарплату. Они платят вам зарплату. Они верят в вас». Хорошо бы и нашим чиновникам про это чаще напоминать.

Байден взял за основу в своей политики, классическую платформу Демократической партии, которую сформировал почти сто лет назад Рузвельт. Тогда в 1935 г. был принят закон Вагнера-Коннэри, который провозглашал необходимость коллективной защиты трудящихся через профсоюзы, запрещал преследование рабочих за создание профсоюзов и участие в стачках и подтверждал право рабочих заключать с предпринимателями коллективные договора. Закон запрещал дискриминацию членов профсоюзов.

После того, как Байден стал президентом, десятки правозащитных организаций обратились к нему с просьбой, поддержать рабочих компании Amazon из Атланты, которая занимается складированием, доставкой и продажей продуктов и товаров.

- Мы настоятельно призываем вас оказать свою поддержку рабочим фирмы Amazon в городе Бессемере штате Алабама. Если здесь удастся организовать профсоюз, то это может повлечь за собой цепную реакцию по всем филиалам Amazon, во всех штатах. Она является вторым по величине работодателем в США с более чем 800 тысячами наемных работников. Еще тысячи сотрудников восстанут с требованием об улучшении рабочих условий. Эта фирма неоднократно подвергалась критике за препятствие созданию профсоюзов на своих предприятиях и за бесчеловечное отношение к работникам. Вы поклялись быть самым профсоюзным президентом. Появилась уникальная возможность сделать это обещание реальностью.

Как сказал о судьбе работников Байден: «Лучший способ для трудящихся защитить себя и свои семьи — это объединиться в профсоюзы. Не должно быть ни запугивания, ни принуждения, ни угроз, ни антипрофсоюзной пропаганды. Каждый работник должен иметь свободный и справедливый выбор для вступления в профсоюз. Закон гарантирует такой выбор».

Сегодня в американских профсоюзах состоят всего 10,5% наёмных работников. Это на 35% ниже показателей 1950-х годов. Угасание профсоюзного движения происходит вкупе с ростом социального неравенства. Чтобы исправить ситуацию, нужно, чтобы работники могли осуществлять своё право на забастовки, не боясь ответных действий.

Несмотря на свои трудности, в годы нашей перестройки американские профсоюзы помогали нам построить настоящие, свободные профсоюзы. Организовали в Москве свой учебный центр. Мне посчастливилось там работать организатором. Побывал я с делегацией наших рабочих активистов и в Америке, и даже в штате Алабама. Пообщались с местными рабочими. Боевой оказался народ.

Руководители Amazon не смогли восприпятствовать процессу создания профсоюза в Бессемерe. Они надеялись, что голосование будет живьем, которое можно отложить на неопределенный срок из-за пандемии. Но организаторы нашли другой способ. Бюллетени направляются по почте работникам, и они голосуют дома. Голосование уже началось.

И началась ответная борьба хозяев против создания профсоюза. Рабочих информируют, что профсоюз, это только ненужные расходы в виде взносов. Даже в туалет были расклеены антипрофсоюзные вывески; устраивали для работников индивидуальные встречи, а также заставляют посещать антипрофсоюзные собрания, где много говорится о вреде профсоюзов. Ищут на чем активистов можно подловить, подсчитывает даже время, проведённое в туалете. Несмотря на все эти проделки голосование в городе Бессемер за создание профсоюза, под надзором президента продолжается, оно началось 8 февраля и продлится до 29 марта.

Байден сказал по этому поводу: «Сегодня и в течение нескольких и недель, сами рабочие в Алабаме решают, стоит ли им организовывать профсоюз на своем рабочем месте».

Настоящие, свободные профсоюзы это одна из важнейших составляющих демократии. Без них капитализм превращается в рабовладельческое общество. Профсоюзы в США, к сожалению, сейчас увядают, и Байден решил воскресить их.

Какое же общество, став президентом России, начал строить Путин? Я не слышал, чтобы он хотя бы один раз произнес слово «Профсоюзы». А тут в прежнем Трудовом кодексе, оказалось слишком много льгот для работника. В апреле 2001 президент выступил с посланием к Федеральному собранию: «Очень рассчитываю на то, что парламент ускорит доработку и принятие Трудового кодекса на базе правительственного проекта».

Начались протесты против принятия нового кодекса. В Санкт-Петербурге вышло на площадь около тысячи человек. Несли плакаты. «Депутат российской Думы, время даром не теряй, КЗоТ Путина и Касьянова отвергай». «Без рабочего контроля новый КЗоТ - тюрьма, неволя». В Москве 5 июля 2001 года был проведен многотысячный пикет у Госдумы. Перекрыли Охотный ряд, фактически были готовы взять штурмом Думу. В протестных акциях против нового Трудового кодекса приняло участие около 300 тысяч человек по всей стране.

Но все - таки, новый кодекс был принят. По нему, почти невозможны стали забастовки. Правительственный кодекс предусматривал срочные трудовые договора, которые могут быть расторгнуты по истечении срока и работника выбросят на улицу. Не предусматривалось согласования с профсоюзом изменений в системе оплаты труда, размеры тарифных ставок, окладов и поощрительных премий. К тому же, совершенно беззащитными оказались неосвобожденные от своих основных обязанностей на предприятие профсоюзные активисты.

Есть 135 статья Конвенции МОТ, по которой представители работников во всем мире пользуются эффективной защитой от любого действия работодателей, которое может нанести им ущерб, включая увольнение. Наперекор этому у нас появилось постановление нашего Конституционного Суда РФ, где говорится, что нечего церемонится с этими активистами, защищать их больше, чем остальных работников. И не стали церемониться, выстраивают против них ложные обвинения, и выталкивают за ворота активистов. Можно назвать сотни активистов, которых выкинули хозяева за борт.

На момент принятия нового Трудового кодекса на различных предприятиях было создано уже сотни новых, пока ещё малочисленных свободных профсоюзов. На Нижегородском «Красном Сормово», на череповецкой «Северстали», в Костроме, Дубне, Ярославле и так по всей России. Администрация предприятий по прежнему закону предоставляла им помещения. Мы даже создали организацию «Рабочие инициативы», чтобы объединить ростки рабочего сопротивления. К сожалению, после принятия нового Трудового кодекса все эти горячие точки на предприятиях оказались вне закона. Их стали убирать, уничтожать.

Нынешний Трудовой кодекс не защищает, а подавляет работника, всегда прав оказывается только начальник, хозяин. Кодекс распространяет свое влияние дальше заводских проходных. Придя домой после трудового дня, родители передают своим детям главную истину нашей страны, чтобы выжить, не нужно высовываться. На таких принципах идет моральное формирование нашего гражданского общества. Принятый в 2001 году Трудовой кодекс, превращает человека в раба.

В Америке в прошлом веке на предприятиях возникли Компанейские союзы с принудительным членством, организации, создаваемые предпринимателями для оказания давления на трудящихся и борьбы против профсоюзов; обычно объединяют рабочих и служащих одной фирмы или компании. Решительные выступления против Компанейских союзов рабочих, возглавляемых прогрессивными лидерами профсоюзного движения, привели к заметному ограничению их деятельности.

Наш основной, можно сказать государственный, профсоюз ФНПР, как бы является сборищем таких Компанейских союзов. Россия, наверно, единственная страна, где создаются такие лукавые профсоюзы, как бы они организуют защиту трудовых прав работников от самих себя. Создается профсоюз, в который входят начальники и их подчиненные. Одни получают сотни тысяч рублей, другие копейки. Вот такое объединение. На профсоюзных собраниях, в президиуме, рядом с флагом Российской федерации, сидит руководство предприятия, а в зале, в рядах располагаются начальники цехов и мастера, они, как тюремные надсмотрщики, держат под контролем рядовой состав. Попробуй токарь или слесарь проголосуй против мнения президиума, ему завтра откажут в премии, а то и вовсе уволят.

Вот на Ульяновском УАЗе председателем заводского профкома стал начальник цеха сборки и сдачи автомобилей Виктор Бычков, его кандидатуру, как бы выдвинули работники цеха. И профсоюза после этого не стало слышно.

Рабочий Подпорожского завода МЖБК, это Ленинградская область, не будем называть его фамилию, это опасно для него, задал вопрос юристу областных профсоюзов: «Скажите, пожалуйста, имеет ли право начальник цеха, быть председателем профсоюза. Разве он не заинтересованное лицо???? Когда у нас был председателем активист из рабочих, у нас проводились собрания по просьбе коллектива, а сейчас ни собраний, ни каких действий от профсоюза в защиту рабочих нет, а начальник цеха говорит, не нравится, вот бумага, вот ворота».

И вот ответ юриста.

«Действующее законодательство Российской Федерации не препятствует начальнику цеха быть председателем профсоюза. Если Вы не удовлетворены работой председателя Вашего профсоюза, Вы можете инициировать досрочное его переизбрание. Для защиты своих трудовых прав Вы можете обратиться в государственную инспекцию труда в Ленинградской области, Подпорожскую городскую прокуратуру или суд». Главный юрисконсульт ЛФП, Яринка Я. Ю.

Действительно, законодательство Российской Федерации не содержит прямого запрета участия руководителя и управленческого персонала предприятия в одной профсоюзной организации с другими работниками, но в силу прямого действия норм ратифицированных Россией международных Конвенций такое участие не может рассматриваться иначе, как нарушающее свободу создания и деятельности профсоюзных организаций. У нас же в Конституцию заложен приоритет национального законодательства над европейским и мировым. Как правило, этот приоритет направлен на ухудшения защиты прав человека в нашей стране.

Давно, в 2001 году я написал и опубликовал статью «Рабы страну с колен не поднимут». Эта фраза, по-моему, остается справедливой до сих пор. Чтобы выйти из нашего трудного нынешнего положения, нужно сделать работника свободным человеком. Для этого нужно дать ему возможность обороняться, а это можно только с помощью профсоюзов. Конечно, ни с помощью директорских, в которые входят и руководители, это относится к ФНПР, а настоящих, свободных. Несколько таких отраслевых входят в Конфедерацию труда России, но это очень мало. Пока большинство наших предприятий напоминают исправительная колония. Слово сказал против работодателя, завтра же получишь путевку на все четыре стороны, в лучшем случае урежут зарплату наполовину. По данным Росстата, сегодня в России около 5 миллиона человек безуспешно ищут работу. Остальные боятся остаться без источника дохода, поэтому порой вынуждены выполнять совершенно неадекватные требования своих работодателей.

Так что привет Байдену и его профсоюзам.