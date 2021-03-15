You Tube как пособник убийц и мошенников

В дополнение к моей статье и заявлению Я. Джугашвили и В. Парфёнова в СК с требованием возбудить уголовное дело против YouTube http://www.ymuhin.ru/node/2324/zhurnalisty-i-blogery-eto-dlya-vas, высказал своё мнение очень толковый юрист. Во-первых, он обратил внимание на часть 3 статьи 12 УК РФ: «Иностранные граждане и лица без гражданства, не проживающие постоянно в Российской Федерации, совершившие преступление вне пределов Российской Федерации, подлежат уголовной ответственности по настоящему Кодексу в случаях, если преступление направлено против интересов Российской Федерации либо гражданина Российской Федерации или постоянно проживающего в Российской Федерации лица без гражданства, а также в случаях, предусмотренных международным договором Российской Федерации или иным документом международного характера, содержащим обязательства, признаваемые Российской Федерацией, в сфере отношений, регулируемых настоящим Кодексом, если иностранные граждане и лица без гражданства, не проживающие постоянно в Российской Федерации, не были осуждены в иностранном государстве и привлекаются к уголовной ответственности на территории Российской Федерации».

И этот юрист итожит: «То есть и без ссылок на практику возбуждения уголовных дел закон устанавливает императивное правило, что эти лица подлежат уголовной ответственности, а потому никакой разницы нет, тут они совершали преступление или в месте нахождения серверов ютуба за три девять земель, если преступление направлено против интересов Российской Федерации либо гражданина Российской Федерации или постоянно проживающего в Российской Федерации лица без гражданства».

Кроме этого, юрист даже не с точки зрения свободы слова, а с точки зрения имущественного права поясняет положение ролика, размещённого в YouTube:

«Автор разместил на хранение и разрешил публичный доступ (показ) к своему произведению (авторскому видеоролику), а хранитель (владелец сайта-хранителя) уничтожил чужое имущество (объект авторских прав) и прекратил доступ к нему, хотя в счет оплаты своих услуг хранителя взял у поклажедателя оплату (эквивалентную выгоду) в форме размещения принудительной рекламы в его произведение. То есть использовал чужое имущество для извлечения своего предпринимательского дохода (стоимость рекламы зависит от количества просмотров пользователями YouTube).

А умышленные уничтожение или повреждение чужого имущества, если эти деяния повлекли причинение значительного ущерба - уголовно наказуемое деяние (ст. 167 УК РФ)».

Теперь дам те цензурные правила, которые YouTube установил для пользователей («поклажедателей»). Вы, разумеется, можете и сами посмотреть их в Интернете по указанному под ними адресу, но я, всё же, решил скопировать и текст. Не хочу злоупотреблять курсивом, поэтому просто отделю их пустой строчкой.

«Правила в отношении ложной медицинской информации о коронавирусной инфекции COVID-19

Наш главный приоритет – безопасность зрителей, авторов и партнеров YouTube. Мы стремимся к тому, чтобы наше сообщество оставалось уникальным и разнообразным. Это возможно, только если все его участники будут поддерживать нашу инициативу. Именно поэтому важно, чтобы каждый пользователь YouTube знал правила сообщества и понимал, почему нужно их соблюдать. Просим вас внимательно прочитать информацию ниже. Список всех правил представлен на этой странице.

На YouTube запрещена публикация контента о COVID-19, способного привести к причинению серьезного вреда здоровью.

В частности, нельзя добавлять материалы, в которых сообщаются ложные сведения о коронавирусной инфекции, противоречащие официальным источникам – местным органам здравоохранения и Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ). Речь идет о контенте на следующие темы:

лечение;

профилактика;

диагностика;

передача вируса;

правила в отношении самоизоляции и социального дистанцирования;

существование коронавирусной инфекции COVID-19.

Примечание. Правила YouTube в отношении контента о коронавирусной инфекции могут меняться в зависимости от изменения рекомендаций всемирных и местных органов здравоохранения. Текущий вариант правил был опубликован 20 мая 2020 года.

Как избежать нарушения правил

Информация для авторов

Вот что недопустимо на YouTube:

Ложные сведения о лечении:

призывы отказаться от обращения за медицинской помощью и лечить коронавирусную инфекцию самостоятельно с помощью средств народной медицины, молитв или обрядов;

утверждения о том, что существует лекарство от коронавируса;

любые другие призывы не обращаться за медицинской помощью или не консультироваться с профессиональными медицинскими работниками.

Ложные сведения о профилактике. Сюда относится контент, содержащий сведения о профилактике COVID-19, которые противоречат рекомендациям местных органов здравоохранения и ВОЗ. Под запрет подпадают следующие материалы:

Утверждения о том, что существуют рекомендации по профилактике, следуя которым можно гарантированно избежать заражения COVID-19, в том числе: заявления о том, что определенные медицинские препараты или вакцины могут гарантированно предотвратить заражение коронавирусной инфекцией.

Контент, в котором содержатся утверждения о вакцинах против COVID-19, противоречащие сведениям местных органов здравоохранения и ВОЗ, например, заявления о том, что:

одобренная вакцина от COVID-19 приводит к смерти, бесплодию или заражению другими инфекционными заболеваниями;

одобренная вакцина от COVID-19 содержит вещества, не указанные в составе, например, ткани плодов;

в одобренной вакцине от COVID-19 есть вещества или устройства для идентификации и отслеживания привитых ею людей;

одобренная вакцина от COVID-19 может оказывать влияние на гены человека;

любая вакцина приводит к заражению COVID-19;

негосударственные организации начнут испытания вакцины или саму вакцинацию с обязательным участием определенной группы населения.

Ложные сведения о диагностике. В эту категорию входят материалы с информацией о методах выявления коронавирусной инфекции, которая противоречит позиции местных органов здравоохранения и ВОЗ.

Ложные сведения о путях передачи инфекции. К этой категории относится контент, содержащий данные о передаче вируса, которые противоречат информации местных органов здравоохранения и ВОЗ. Запрещены материалы, в которых есть:

- утверждения о том, что заболевание COVID-19 не является вирусным;

- утверждения о том, что заболевание COVID-19 не является заразным;

- утверждения о том, что коронавирус не распространяется в определенных климатических и географических условиях;

- утверждения о том, что отдельные лица или группы лиц невосприимчивы к вирусу и не могут являться его переносчиками.

Ложные сведения о социальном дистанцировании и самоизоляции. К этой категории относятся материалы, в которых под сомнение ставятся рекомендации местных органов здравоохранения и ВОЗ, в частности советы о соблюдении физической дистанции и самоизоляции в целях предотвращения распространения инфекции.

Контент, в котором отрицается существование коронавирусной инфекции COVID-19. В частности, запрещены материалы с утверждениями о том, что:

- коронавирусной инфекции не существует;

- COVID-19 протекает бессимптомно и не приводит к летальным исходам;

- вирус больше не существует и пандемия закончена;

- симптоматика, продолжительность или количество летальных исходов от COVID-19 не отличается от показателей обычной простуды или сезонного гриппа;

- коронавирусная инфекция не может протекать в тяжелой форме.

Видео образовательного, документального, научного или художественного характера

Публикация роликов, нарушающих перечисленные здесь правила, может быть разрешена, если материалы дополнены контекстом, в котором в равной или большей степени признается информация от местных органов здравоохранения или медицинского и научного сообщества. Также могут допускаться видео, созданные с целью осудить или оспорить недостоверные сведения о заболевании. Обратите внимание, что контекст нужно добавлять в аудио- или видеоряд ролика. Указать его только в названии или описании недостаточно.

Примеры

Вот несколько примеров недопустимого контента:

- материалы, в которых отрицается существование коронавирусной инфекции;

- утверждения о том, что COVID-19 не приводит к летальным исходам;

- утверждения о том, что любая вакцина эффективна для профилактики COVID-19;

- утверждения о том, что существует лекарство от коронавируса;

- утверждения о том, что люди определенной национальности или расы обладают иммунитетом против COVID-19;

- призывы лечиться народными средствами и не обращаться за медицинской помощью в случае недомогания;

- призывы отказываться от обращения за медицинской помощью при признаках болезни;

- утверждения о том, что задержка дыхания является достоверным тестом на наличие коронавируса;

- видео, в которых есть призывы отказаться от азиатской еды, так как через нее можно заразиться коронавирусом;

- видео, в которых утверждается, что очистить воздух от коронавируса и приостановить распространение заболевания можно, запуская фейерверки;

- утверждения о том, что заболевание COVID-19 вызвано излучением от сети 5G;

- видео, в которых сообщается, что коронавирусом можно заразиться во время тестирования на COVID-19;

- утверждения о том, что заболевание не распространяется в странах с жарким климатом;

- видео, в которых утверждается, что социальное дистанцирование и самоизоляция не являются эффективными мерами по сдерживанию распространения вируса;

- видео с утверждениями о том, что вакцинация от COVID-19 приводит к смерти;

- утверждения о том, что вакцина от COVID-19 будет использована в целях сокращения населения;

- видео с заявлениями о том, что в составе вакцины от COVID-19 есть ткани плодов;

- утверждения о том, что вакцина от гриппа приводит к заражению коронавирусом;

- утверждения о том, что вакцина от COVID-19 приводит к заражению другими инфекционными заболеваниями или делает человека более восприимчивым к их возбудителям;

- заявления о том, что вакцина от COVID-19 будет содержать чипы или иные отслеживающие устройства;

- утверждения о том, что COVID-19 не может вызывать серьезных симптомов или приводить к госпитализации;

- утверждения о том, что количество летальных исходов от сезонного гриппа превышает число смертей от коронавирусной инфекции;

- заявления о том, что у представителей определенных рас есть иммунитет к коронавирусу;

- утверждения о том, что дети не могут заразиться COVID-19 или это заболевание не представляет для них угрозы;

- заявления о том, что в определенной стране не было случаев заражения коронавирусом или связанных с ним летальных исходов, если это противоречит официальным данным ВОЗ или местных органов здравоохранения.

Какие меры применяются к нарушителям

Если вы опубликуете контент, который не соответствует нашим правилам, мы удалим его и сообщим вам об этом по электронной почте. Первое нарушение повлечет за собой только уведомление, но в следующий раз мы вынесем вам предупреждение. Если вы получите три предупреждения, то ваш канал будет заблокирован». https://support.google.com/youtube/answer/9891785

Цензоры YouTube явно не медики и ничего не понимают в биологии и медицине, но не дают медикам и настоящим учёным спасать людей толковым советом! Как это понять?

Только так, что цензоры YouTube -это тупые убийцы, прикрывающие своё преступление некими «правилами».

Причём, ввиду того, что цензоры изначально малограмотные и слабоумные, они пользуются правилами, выданными им не специалистами медицины и биологии, а ВОЗ. Но Всемирная организация здравоохранения сама по себе не является ни медицинской, ни научной организацией, - это чиновники. Её руководитель, Тедрос Аданом Гебреисус, хотя и имеет биологической образование и учёную степень в борьбе с малярией, но с 2012 года работал министром иностранных дел Эфиопии.

То, что правила YouTube сочиняли не медики, видно из их малограмотности, к примеру, ни медик, ни учёный никогда не напишет «коронавирусной инфекции не существует», поскольку это всё равно, что написать «болезней не существует» и дать карт-бланш в руки тупых цензоров. В контексте данной «пандемии» допустимо писать не вообще осуществовании инфекции как таковой, а только о существовании или не существовании конкретного вируса SARS-COV-2. Но в тексте «правил YouTube» вирус SARS-COV-2 вообще нигде не упоминается – текст правил детски-убогий. И это, судя по всему, сделано специально, поскольку именно эта детская убогость даёт возможность дебилам-цензорам YouTube запрещать любые ролики, с авторством каких угодно светил медицины и науки «за отрицание коронавирусной инфекции».

Чего добивается YouTube?

Публикацией этих правил и своей цензорской функцией YouTube открыто стал пособником мировых мошенников, поскольку ВОЗ хорошо известна специалистам именно как мошенническая организация.

Напомню всего лишь один пример. В 2009 году именно ВОЗ подняла панику и объявила пандемию «свиного гриппа», под шумок этой паники были изготовлены некие как бы вакцины «от свиного гриппа», которые были проданы по всему миру на основании секретных соглашений, о которых стало известно только в настоящее время. Был доказан не только вред, но и бесполезность этих вакцин, поскольку свиной грипп оказался «мягким» гриппом и не стал чумой. А ведь фарминдустрия и зависящие от нее университеты кричали, что «свиной грипп» обернется миллионами смертей, которые обязательно произойдут, если люди не будут вакцинироваться.

Мало того, что вакцины были бесполезны, эти вакцины ещё и причинили серьезный вред здоровью европейцев, о чём в то время рассказывали все СМИ и снимались телерепортажи и ролики: почти 700 детей в Европе заболели неизлечимой болезнью нарколепсией и остались калеками навсегда. Вакцину, на которую были потрачены миллиарды евро средств налогоплательщиков, пришлось уничтожить, потратив еще большую сумму.

https://yandex.ru/video/preview/?text=%D0%BD%D0%B0%D1%80%D0%BA%D0%BE%D0%BB%D0%B5%D0%BF%D1%81%D0%B8%D1%8F%20%D0%B2%20%D0%B5%D0%B2%D1%80%D0%BE%D0%BF%D0%B5%20%D0%B2%D0%B8%D0%B4%D0%B5%D0%BE%20%D0%B2%D0%B0%D0%BA%D1%86%D0%B8%D0%BD%D0%B0%D1%86%D0%B8%D1%8F&path=wizard&parent-reqid=1615444597229989-1548973809376624617277986-prestable-app-host-sas-web-yp-156&wiz_type=vital&filmId=6301658850833010632

Так чего стоят «правила ВОЗ»?

Но цензоры YouTube как бы ссылаются ещё и на местные органы здравоохранения, но это во всех странах конкретные люди со своими алчными интересами. К примеру, вспомним, что уже тогда, во время «свиного гриппа», определял медицинские правила и необходимость карантина в Германии немецкий вирусолог Дростен – это он был одним из тех, кто раздувал панику свиного гриппа, и именно этот мошенник непрерывно утверждал, что «свиной грипп» унесет миллионы жизней во всем мире. Ну так сегодня он же утверждает, что и SARS-COV-2 унесёт миллионы жизней. Тогда Дростен был тот, кто дал нажиться фарминдустрии на псевдовакцине, а сегодня он тот, кого слушает Бундестаг, попирающий своими законами права немцев.

Смотрите сами, со всех стран несутся сообщения, что прививки от COVID-19 вызывают тяжёлые последствия и даже смерти части прививающихся, а вместо требований выяснить причину, почему прививки убийственны для некоторых людей, YouTube просто запрещает об этом сообщать. Ну так ведь это же и есть пособничество убийству!

Статья 33 УКРФ: «1. Соучастниками преступления наряду с исполнителем признаются организатор, подстрекатель и пособник. …5. Пособником признается лицо, содействовавшее совершению преступления …устранением препятствий…».

Вот давайте рассмотрим требование YouTube исполнять правила местных органов здравоохранения.

Швеция не вводила никаких карантинных мероприятий и изоляций, а соседние Дания и Финляндия замучили граждан ношением масок и самоизоляцией. В результате общая нормализованная смертность в Швеции в 2020 году оказалась ниже смертности у закарантиненных соседей – Дании и Финляндии, хотя, к примеру, чуть ранее, в 2016-2017 годах смертность в Дании была ниже, чем в Швеции.

Так требования каких органов здравоохранения надо исполнять гражданам - Швеции или Дании с Финляндией??

В Израиле, в котором местные органы здравоохранения замучили граждан сплошными карантинами и самоизоляциями с ношением масок даже на улице, в Израиле, привитом уже к середине февраля 2021 года на 70%, число заразившихся с начала паники – 790 тысяч, а в равной по численности населения Белоруссии, которая никогда не вводила никаких мер изоляции и карантина, и собирается прививаться только с апреля 2021 года, заразившихся почти в три раза меньше – 290 тысяч. Умерших с коронавирусом за всё время и по 4 марта 2021 года в Израиле 5803, а в Белоруссии почти в три раза меньше – 2002.

Но и это не так впечатляет, как сравнение Израиля с Китаем, у которого населения в 150 раз больше, чем в Израиле, а привитых едва 3%, но зато умерших даже в абсолютных числах МЕНЬШЕ, чем в Израиле – 4636. Чуть ли ни в 200 раз меньше на душу населения!

Так требования каких органов здравоохранения исполнять – Белоруссии или Израиля?? Или Китая, начавшего брать мазки на коронавирус из заднего прохода туристов?

Сколько наглости надо иметь YouTube, чтобы утверждать, что его цензоры имеют «главный приоритет – безопасность зрителей, авторов и партнеров YouTube»?? Это же убийцы, по глупости или из подлости прячущиеся за мошенниками ВОЗ и их пособниками в здравоохранении стран с безответственными правительствами.

Цензура YouTube дошла до ситуации, когда безусловные специалисты-медики, чтобы дать гражданам научно обоснованные рекомендации, вынуждены говорить иносказательно! https://www.youtube.com/watch?v=GMx1H9rRZIg

В мире сплошное мошенничество с этой пандемией, и YouTube сейчас, введя цензуру лицами, не имеющими отношения ни к медицине, ни к науке, вместо обеспечения безопасности людей, стал, повторю и буду повторять, пособником мошенников и убийц.

И безусловным преступником согласно статье 144 УК РФ!

P.S. Для справки:

«В 2019 году ВВП Израиля увеличился на 3,4% (как и годом раньше), а в «коронавирусном» 2020 году, по предварительной оценке министерства финансов, сократился на 3,3%, то есть, оказался примерно на 90 млрд шекелей меньше, чем был бы при сохранении прошлогодних темпов экономического роста».

«Снижение валового внутреннего продукта (ВВП) России в 2020 году составило 3,1%, согласно первой оценке Росстата. Минэкономики предполагало падение на 3,9%»

«ВВП США в 2020 году упал на 3,5%, что стало худшим показателем со времен Второй мировой войны».

«ВВП Беларуси по итогам 2020 года упал на 0,9%, составив 147 млрд рублей в текущих ценах, сообщает Белстат». И во всей Европе это самое низкое падение ВВП.

«В 2020 году валовой внутренний продукт Китая вырос на 2,3%, следует из данных Государственного статистического управления КНР».