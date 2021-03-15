Депутатов стали отлавливать по ночам

В Москве сотрудники полиции в два часа ночи задержали депутата столичного парламента Екатерину Енгалычеву и доставили в ОВД «Тверское». В отношении Енгалычевой будут оформлять протокол за участие в несанкционированной акции 23 января. Суд назначен на 18 число.

О том, что исполнительная и судебная ветви власти делают с законодательной, можно прочесть вот здесь.

Депутатский автозак

И вот, отлов депутатов продолжается, теперь и по ночам. Надеюсь, депутата ночью не голышом в отделение привезли, накинуть на себя что-то дали?

Не знаю, успеет ли фракция КПРФ до 18-го числа исключить Енгалычеву вслед за Шуваловой и Локтевым за нелояльное поведение...

Но вообще, конечно, во всем виновата Конституция. Оставили статью 3 "Носителем суверенитета и единственным источником власти в Российской Федерации является ее многонациональный народ". Хотя какой там народ? Единственным источником власти является Путин, он назначает министров и губернаторов, судей и прокуроров. Вот они и есть настоящая власть.

А кто такие эти депутаты? Выборные от народа? Раньше для таких существовало слово "самозванец". Еще со Смутного времени все знают - быть самозванцем очень плохо.

Вот сейчас это дело потихоньку искореняют. Не нужны нам депутаты-самозванцы. Есть список "Единой России", его утвердили, где положено, вот и избирайте. А вот этих вот с "умным голосованием" нам не надо. Нам тут шибко умные не нужны. Нам надежных надо, чтоб сказал Владимир Владимирович, и сразу троекратное "Ура!" И больше ничего не слышно.

А.Б.